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Россия пытается предотвратить катастрофу на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 02.10.2024
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16:23 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/mid-1975985754.html
Россия пытается предотвратить катастрофу на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Россия пытается предотвратить катастрофу на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 02.10.2024
Россия пытается предотвратить катастрофу на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Москва делает всё от неё зависящее, чтобы не допустить катастрофического развития событий на Ближнем Востоке, находится в контакте с международными и... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:23
2024-10-02T16:23
в мире
израиль
ливан
мария захарова
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москва делает всё от неё зависящее, чтобы не допустить катастрофического развития событий на Ближнем Востоке, находится в контакте с международными и региональными партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Решение данного застарелого конфликта лежит исключительно в политико-дипломатической плоскости, должно опираться на имеющуюся международно-правовую базу и нормы... Мы делаем действительно все от нас зависящее, и сегодня с этим согласились представители, послы, главы миссий арабских стран в Москве, чтобы не допустить катастрофического сценария развития событий" , - сказала она в ходе брифинга в среду. "Россия осуществляет контакты с региональными и международными партнерами, Россия активна в ООН", - добавила Захарова. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20241002/mwm-1975941707.html
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в мире, израиль, ливан, мария захарова, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран
В мире, Израиль, Ливан, Мария Захарова, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран
Россия пытается предотвратить катастрофу на Ближнем Востоке, заявили в МИД

Захарова: Россия делает все, чтобы не допустить катастрофы на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москва делает всё от неё зависящее, чтобы не допустить катастрофического развития событий на Ближнем Востоке, находится в контакте с международными и региональными партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решение данного застарелого конфликта лежит исключительно в политико-дипломатической плоскости, должно опираться на имеющуюся международно-правовую базу и нормы... Мы делаем действительно все от нас зависящее, и сегодня с этим согласились представители, послы, главы миссий арабских стран в Москве, чтобы не допустить катастрофического сценария развития событий" , - сказала она в ходе брифинга в среду.
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"Россия осуществляет контакты с региональными и международными партнерами, Россия активна в ООН", - добавила Захарова.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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