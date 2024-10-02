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Обсуждение стратегических вопросов с США бессмысленно, заявили в МИД - РИА Новости, 02.10.2024
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16:15 02.10.2024 (обновлено: 16:41 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/mid-1975980940.html
Обсуждение стратегических вопросов с США бессмысленно, заявили в МИД
Обсуждение стратегических вопросов с США бессмысленно, заявили в МИД - РИА Новости, 02.10.2024
Обсуждение стратегических вопросов с США бессмысленно, заявили в МИД
Переговоры с США по вопросам контроля над ядерными вооружениями сейчас были бы лишены всякого смысла и контрпродуктивны, а на перспективу Москва не видит смысла РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:15
2024-10-02T16:41
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Переговоры с США по вопросам контроля над ядерными вооружениями сейчас были бы лишены всякого смысла и контрпродуктивны, а на перспективу Москва не видит смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном, если не будет вестись комплексная работа над общим снижением уровня конфликтности в отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности, а именно на этом настаивает российская сторона и настаивает последовательно. Очень важный элемент - это текущие условия безопасности, и об этом тоже российская сторона неоднократно говорила", - сказала Захарова на брифинге.По её словам, Россия всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование накопившихся проблем в области контроля над вооружениями, но "против обособления переговоров от военно-политических реалий"."На фоне стремления США и НАТО нанести России, как они формулируют это, стратегическое поражение, радикально подорвать нашу безопасность, основа для равноправного диалога просто отсутствует. До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса, разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишён для России смысла, более того, он просто контрпродуктивен. На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности в отношениях, при уважении к коренным интересам России и с акцентом на устранение созданных США и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности", - сказала Захарова.Она добавила, что в ходе визита в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН главы МИД РФ Сергея Лаврова с его западными коллегами "таких переговоров или встреч на эту тему не проводилось".
https://ria.ru/20240925/peskov-1974570382.html
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сша, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, мария захарова, нато, генеральная ассамблея оон, оон
США, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Мария Захарова, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Обсуждение стратегических вопросов с США бессмысленно, заявили в МИД

МИД: обсуждение стратегических вопросов с США лишено смысла и конпродуктивно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Переговоры с США по вопросам контроля над ядерными вооружениями сейчас были бы лишены всякого смысла и контрпродуктивны, а на перспективу Москва не видит смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном, если не будет вестись комплексная работа над общим снижением уровня конфликтности в отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности, а именно на этом настаивает российская сторона и настаивает последовательно. Очень важный элемент - это текущие условия безопасности, и об этом тоже российская сторона неоднократно говорила", - сказала Захарова на брифинге.
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По её словам, Россия всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование накопившихся проблем в области контроля над вооружениями, но "против обособления переговоров от военно-политических реалий".
"На фоне стремления США и НАТО нанести России, как они формулируют это, стратегическое поражение, радикально подорвать нашу безопасность, основа для равноправного диалога просто отсутствует. До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса, разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишён для России смысла, более того, он просто контрпродуктивен. На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности в отношениях, при уважении к коренным интересам России и с акцентом на устранение созданных США и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности", - сказала Захарова.
Она добавила, что в ходе визита в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН главы МИД РФ Сергея Лаврова с его западными коллегами "таких переговоров или встреч на эту тему не проводилось".
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СШАРоссияВашингтон (штат)Сергей ЛавровМария ЗахароваНАТОГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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