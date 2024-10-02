Рейтинг@Mail.ru
МИД объяснил отказ Молдавии в аккредитации РИА Новости зачисткой инфополя - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/mid-1975967744.html
МИД объяснил отказ Молдавии в аккредитации РИА Новости зачисткой инфополя
МИД объяснил отказ Молдавии в аккредитации РИА Новости зачисткой инфополя - РИА Новости, 02.10.2024
МИД объяснил отказ Молдавии в аккредитации РИА Новости зачисткой инфополя
Отказ молдавских властей в аккредитации корреспондента РИА Новости для освещения президентских выборов в стране - пример зачистки информационного поля Молдавии... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:29
2024-10-02T15:29
в мире
молдавия
россия
мария захарова
риа новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Отказ молдавских властей в аккредитации корреспондента РИА Новости для освещения президентских выборов в стране - пример зачистки информационного поля Молдавии руководством страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее министерство иностранных дел Молдавии отказало в аккредитации корреспондента РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") для освещения предстоящих выборов президента, сославшись на несоответствие заявки законодательству страны, но не объяснив, в чём именно заключается нарушение. "Молдавские власти вот так и относятся к своим гражданам, вот так они и зачищают информационное поле страны", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Отказ в аккредитации корреспондента РИА Новости она охарактеризовала как очередной вопиющий факт дискриминации российских журналистов властями Молдавии.
https://ria.ru/20240926/moldaviya-1974755800.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_98bee3fa5b9327897f190615f4ee0059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, мария захарова, риа новости
В мире, Молдавия, Россия, Мария Захарова, РИА Новости
МИД объяснил отказ Молдавии в аккредитации РИА Новости зачисткой инфополя

Захарова назвала отказ Молдавии в аккредитации РИА Новости актом дискриминации

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Отказ молдавских властей в аккредитации корреспондента РИА Новости для освещения президентских выборов в стране - пример зачистки информационного поля Молдавии руководством страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министерство иностранных дел Молдавии отказало в аккредитации корреспондента РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") для освещения предстоящих выборов президента, сославшись на несоответствие заявки законодательству страны, но не объяснив, в чём именно заключается нарушение.
"Молдавские власти вот так и относятся к своим гражданам, вот так они и зачищают информационное поле страны", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Отказ в аккредитации корреспондента РИА Новости она охарактеризовала как очередной вопиющий факт дискриминации российских журналистов властями Молдавии.
Логотип сайта Ria.ru - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости
26 сентября, 09:30
 
В миреМолдавияРоссияМария ЗахароваРИА Новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала