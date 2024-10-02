https://ria.ru/20241002/mid-1975967744.html
МИД объяснил отказ Молдавии в аккредитации РИА Новости зачисткой инфополя
МИД объяснил отказ Молдавии в аккредитации РИА Новости зачисткой инфополя - РИА Новости, 02.10.2024
МИД объяснил отказ Молдавии в аккредитации РИА Новости зачисткой инфополя
Отказ молдавских властей в аккредитации корреспондента РИА Новости для освещения президентских выборов в стране - пример зачистки информационного поля Молдавии... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:29
2024-10-02T15:29
2024-10-02T15:29
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Отказ молдавских властей в аккредитации корреспондента РИА Новости для освещения президентских выборов в стране - пример зачистки информационного поля Молдавии руководством страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее министерство иностранных дел Молдавии отказало в аккредитации корреспондента РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") для освещения предстоящих выборов президента, сославшись на несоответствие заявки законодательству страны, но не объяснив, в чём именно заключается нарушение. "Молдавские власти вот так и относятся к своим гражданам, вот так они и зачищают информационное поле страны", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Отказ в аккредитации корреспондента РИА Новости она охарактеризовала как очередной вопиющий факт дискриминации российских журналистов властями Молдавии.
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в мире, молдавия, россия, мария захарова, риа новости
В мире, Молдавия, Россия, Мария Захарова, РИА Новости
МИД объяснил отказ Молдавии в аккредитации РИА Новости зачисткой инфополя
Захарова назвала отказ Молдавии в аккредитации РИА Новости актом дискриминации
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Отказ молдавских властей в аккредитации корреспондента РИА Новости для освещения президентских выборов в стране - пример зачистки информационного поля Молдавии руководством страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министерство иностранных дел Молдавии отказало в аккредитации корреспондента РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") для освещения предстоящих выборов президента, сославшись на несоответствие заявки законодательству страны, но не объяснив, в чём именно заключается нарушение.
"Молдавские власти вот так и относятся к своим гражданам, вот так они и зачищают информационное поле страны", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Отказ в аккредитации корреспондента РИА Новости она охарактеризовала как очередной вопиющий факт дискриминации российских журналистов властями Молдавии.