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Медведева избрали председателем совета директоров "Ростелекома"
Медведева избрали председателем совета директоров "Ростелекома" - РИА Новости, 02.10.2024
Медведева избрали председателем совета директоров "Ростелекома"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров "Ростелекома", говорится в сообщении компании. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:56
2024-10-02T15:56
2024-10-02T17:52
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров "Ростелекома", говорится в сообщении компании."Состоялось первое заседание нового состава совета директоров ПАО "Ростелеком", избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года. Председателем совета директоров компании избран заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - сказано в сообщении.Кроме этого, на заседании сформировали четыре комитета совета директоров, а также определили их персональный состав и председателей - по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.
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россия, дмитрий медведев, ростелеком, экономика
Россия, Дмитрий Медведев, Ростелеком, Экономика
Медведева избрали председателем совета директоров "Ростелекома"
Ростелеком: Медведева избрали председателем совета директоров
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров "Ростелекома", говорится в сообщении компании.
"Состоялось первое заседание нового состава совета директоров ПАО "Ростелеком", избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года. Председателем совета директоров компании избран заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - сказано в сообщении.
Кроме этого, на заседании сформировали четыре комитета совета директоров, а также определили их персональный состав и председателей - по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.