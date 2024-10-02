https://ria.ru/20241002/mchs-1975951908.html

В Екатеринбурге потушили пожар в театре

В Екатеринбурге потушили пожар в театре - РИА Новости, 02.10.2024

В Екатеринбурге потушили пожар в театре

Спасатели полностью потушили пожар в театре музкомедии в центре Екатеринбурга, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:40

2024-10-02T14:40

2024-10-02T14:47

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в театре музкомедии в центре Екатеринбурга, сообщает региональный главк МЧС.По данным МЧС РФ и прокуратуры региона, в среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии на улице Ленина произошло возгорание вещей в гримерке на четвертом этаже на площади 15 квадратных метров. Спасены шесть человек, эвакуированы 105, уточняли в МЧС. Как уточнили РИА Новости в областном минздраве, один пострадавший при пожаре скончался."Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге полностью потушен. Пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241002/teatr-1975947596.html

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия