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Из здания театра в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек - РИА Новости, 02.10.2024
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13:07 02.10.2024 (обновлено: 13:14 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/mchs-1975930499.html
Из здания театра в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек
Из здания театра в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек - РИА Новости, 02.10.2024
Из здания театра в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек
Из здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание, спасены шесть человек, всего эвакуированы 105 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:07
2024-10-02T13:14
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Из здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание, спасены шесть человек, всего эвакуированы 105 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."Из здания театра музкомедии спасены шесть человек, пять человек - по пожарной автолестнице; еще один - с помощью спасустройства. Также эвакуированы 105 человек", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241002/vozgoranie-1975868508.html
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из здания театра в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек

Из Театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек

© МЧС России/TelegramИз здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание, спасли 6 человек. 2 октября 2024
Из здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание, спасли 6 человек. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© МЧС России/Telegram
Из здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание, спасли 6 человек. 2 октября 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Из здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание, спасены шесть человек, всего эвакуированы 105 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"Из здания театра музкомедии спасены шесть человек, пять человек - по пожарной автолестнице; еще один - с помощью спасустройства. Также эвакуированы 105 человек", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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