https://ria.ru/20241002/mchs-1975930499.html
Из здания театра в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек
Из здания театра в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек - РИА Новости, 02.10.2024
Из здания театра в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек
Из здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание, спасены шесть человек, всего эвакуированы 105 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:07
2024-10-02T13:07
2024-10-02T13:14
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Из здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание, спасены шесть человек, всего эвакуированы 105 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."Из здания театра музкомедии спасены шесть человек, пять человек - по пожарной автолестнице; еще один - с помощью спасустройства. Также эвакуированы 105 человек", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241002/vozgoranie-1975868508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из здания театра в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек
Из Театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек