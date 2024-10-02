https://ria.ru/20241002/mchs-1975930499.html

Из здания театра в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек

Из здания театра в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек - РИА Новости, 02.10.2024

Из здания театра в Екатеринбурге, где произошел пожар, спасли шесть человек

Из здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание, спасены шесть человек, всего эвакуированы 105 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:07

2024-10-02T13:07

2024-10-02T13:14

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Из здания театра музкомедии в Екатеринбурге, где произошло возгорание, спасены шесть человек, всего эвакуированы 105 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."Из здания театра музкомедии спасены шесть человек, пять человек - по пожарной автолестнице; еще один - с помощью спасустройства. Также эвакуированы 105 человек", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241002/vozgoranie-1975868508.html

екатеринбург

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)