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Маск оценил идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель

Маск оценил идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель - РИА Новости, 02.10.2024

Маск оценил идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель

Американский предприниматель Илон Маск положительно оценил идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:19

2024-10-02T22:19

2024-10-02T22:19

в мире

венгрия

будапешт

брюссель

виктор орбан

илон маск

джордж сорос

евросоюз

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск положительно оценил идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если Евросоюз не прекратит оказывать давление на Будапешт. Ранее Орбан в своём аккаунте в социальной сети Х пригрозил отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если ЕС не прекратит оказывать давление на Будапешт и не компенсирует расходы на охрану внешних границ ЕС. "Хорошая идея", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х в ответ на публикацию Орбана. В августе глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС. Венгрия также выразила готовность подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Будапешту расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов. После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.

https://ria.ru/20240822/vengriya-1967792789.html

https://ria.ru/20240614/orban-1952822098.html

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Наталья Макарова

в мире, венгрия, будапешт, брюссель, виктор орбан, илон маск, джордж сорос, евросоюз, еврокомиссия, оон