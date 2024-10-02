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Маск оценил идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель - РИА Новости, 02.10.2024
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22:19 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/mask-1976047299.html
Маск оценил идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель
Маск оценил идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель - РИА Новости, 02.10.2024
Маск оценил идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель
Американский предприниматель Илон Маск положительно оценил идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:19
2024-10-02T22:19
в мире
венгрия
будапешт
брюссель
виктор орбан
илон маск
джордж сорос
евросоюз
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск положительно оценил идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если Евросоюз не прекратит оказывать давление на Будапешт. Ранее Орбан в своём аккаунте в социальной сети Х пригрозил отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если ЕС не прекратит оказывать давление на Будапешт и не компенсирует расходы на охрану внешних границ ЕС. "Хорошая идея", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х в ответ на публикацию Орбана. В августе глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС. Венгрия также выразила готовность подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Будапешту расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов. После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
https://ria.ru/20240822/vengriya-1967792789.html
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в мире, венгрия, будапешт, брюссель, виктор орбан, илон маск, джордж сорос, евросоюз, еврокомиссия, оон
В мире, Венгрия, Будапешт, Брюссель, Виктор Орбан, Илон Маск, Джордж Сорос, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
Маск оценил идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель

Маск поддержал идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск положительно оценил идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если Евросоюз не прекратит оказывать давление на Будапешт.
Ранее Орбан в своём аккаунте в социальной сети Х пригрозил отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если ЕС не прекратит оказывать давление на Будапешт и не компенсирует расходы на охрану внешних границ ЕС.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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22 августа, 14:15
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"Хорошая идея", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х в ответ на публикацию Орбана.
В августе глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС.
Венгрия также выразила готовность подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Будапешту расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов.
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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14 июня, 11:38
 
В миреВенгрияБудапештБрюссельВиктор ОрбанИлон МаскДжордж СоросЕвросоюзЕврокомиссияООН
 
 
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