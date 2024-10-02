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В Ливане заявили о катастрофической гуманитарной ситуации - РИА Новости, 02.10.2024
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19:47 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/livan-1976029096.html
В Ливане заявили о катастрофической гуманитарной ситуации
В Ливане заявили о катастрофической гуманитарной ситуации - РИА Новости, 02.10.2024
В Ливане заявили о катастрофической гуманитарной ситуации
Гуманитарная ситуация в Ливане близится к катастрофической на фоне большого потока беженцев из районов страны, которые подвергаются бомбардировкам Израиля,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:47
2024-10-02T19:47
в мире
ливан
израиль
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Ливане близится к катастрофической на фоне большого потока беженцев из районов страны, которые подвергаются бомбардировкам Израиля, заявил РИА Новости министр по социальным делам во временном правительстве Ливана Хектор Хаджар. "Гуманитарная ситуация в Ливане переживает опасное испытание. Со стороны правительства делается все возможное не смотря на большие трудности", - сказал Хаджар. Министр отметил, что оказание помощи осложнено большим наплывом беженцев, количество которых приближается к миллиону. Центры временного размещения в связи с таким потоком работают на пределе и в случае прибытия новой волны беженцев их возможностей будет практически недостаточно. "Отрицательно отразился и вопрос сирийских беженцев, которые покинули свои лагеря и переместились в центральные районы. При этом УВКБ ООН отказались от идеи развертывания палаточных лагерей, как это было предложено ранее",- пояснил Хаджар. По словам министра, центры временного размещения приняли около 150 тысяч человек, при это возможностей хватает обеспечить только 50% потребностей в продовольствии и 70% предметов первой необходимости. При этом 400 тысяч беженцев остаются на сегодняшний день без возможности размещения в центрах из-за нехватки мест. "Ливан в катастрофическом положении, и спасибо всем, кто помогал и продолжает нам помогать", - добавил Хаджар адресуя послания дружественным Ливану странам.
https://ria.ru/20241001/livan-1975679635.html
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в мире, ливан, израиль, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане заявили о катастрофической гуманитарной ситуации

Министр Хаджар: гуманитарная ситуация в Ливане приближается к катастрофической

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Бейруте
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Ливане близится к катастрофической на фоне большого потока беженцев из районов страны, которые подвергаются бомбардировкам Израиля, заявил РИА Новости министр по социальным делам во временном правительстве Ливана Хектор Хаджар.
"Гуманитарная ситуация в Ливане переживает опасное испытание. Со стороны правительства делается все возможное не смотря на большие трудности", - сказал Хаджар.
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Министр отметил, что оказание помощи осложнено большим наплывом беженцев, количество которых приближается к миллиону. Центры временного размещения в связи с таким потоком работают на пределе и в случае прибытия новой волны беженцев их возможностей будет практически недостаточно.
"Отрицательно отразился и вопрос сирийских беженцев, которые покинули свои лагеря и переместились в центральные районы. При этом УВКБ ООН отказались от идеи развертывания палаточных лагерей, как это было предложено ранее",- пояснил Хаджар.
По словам министра, центры временного размещения приняли около 150 тысяч человек, при это возможностей хватает обеспечить только 50% потребностей в продовольствии и 70% предметов первой необходимости. При этом 400 тысяч беженцев остаются на сегодняшний день без возможности размещения в центрах из-за нехватки мест.
"Ливан в катастрофическом положении, и спасибо всем, кто помогал и продолжает нам помогать", - добавил Хаджар адресуя послания дружественным Ливану странам.
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В миреЛиванИзраильУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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