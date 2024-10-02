https://ria.ru/20241002/livan-1976029096.html

В Ливане заявили о катастрофической гуманитарной ситуации

В Ливане заявили о катастрофической гуманитарной ситуации - РИА Новости, 02.10.2024

В Ливане заявили о катастрофической гуманитарной ситуации

Гуманитарная ситуация в Ливане близится к катастрофической на фоне большого потока беженцев из районов страны, которые подвергаются бомбардировкам Израиля,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:47

2024-10-02T19:47

2024-10-02T19:47

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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Ливане близится к катастрофической на фоне большого потока беженцев из районов страны, которые подвергаются бомбардировкам Израиля, заявил РИА Новости министр по социальным делам во временном правительстве Ливана Хектор Хаджар. "Гуманитарная ситуация в Ливане переживает опасное испытание. Со стороны правительства делается все возможное не смотря на большие трудности", - сказал Хаджар. Министр отметил, что оказание помощи осложнено большим наплывом беженцев, количество которых приближается к миллиону. Центры временного размещения в связи с таким потоком работают на пределе и в случае прибытия новой волны беженцев их возможностей будет практически недостаточно. "Отрицательно отразился и вопрос сирийских беженцев, которые покинули свои лагеря и переместились в центральные районы. При этом УВКБ ООН отказались от идеи развертывания палаточных лагерей, как это было предложено ранее",- пояснил Хаджар. По словам министра, центры временного размещения приняли около 150 тысяч человек, при это возможностей хватает обеспечить только 50% потребностей в продовольствии и 70% предметов первой необходимости. При этом 400 тысяч беженцев остаются на сегодняшний день без возможности размещения в центрах из-за нехватки мест. "Ливан в катастрофическом положении, и спасибо всем, кто помогал и продолжает нам помогать", - добавил Хаджар адресуя послания дружественным Ливану странам.

https://ria.ru/20241001/livan-1975679635.html

https://ria.ru/20241001/oon-1975704413.html

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в мире, ливан, израиль, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024