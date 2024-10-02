Рейтинг@Mail.ru
Около 1,2 миллиона ливанцев эвакуированы из-за израильских атак - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 02.10.2024 (обновлено: 19:28 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/livan-1976026177.html
Около 1,2 миллиона ливанцев эвакуированы из-за израильских атак
Около 1,2 миллиона ливанцев эвакуированы из-за израильских атак - РИА Новости, 02.10.2024
Около 1,2 миллиона ливанцев эвакуированы из-за израильских атак
Около 1,2 миллиона ливанцев были вынуждены покинуть районы проживания из-за израильских ударов, заявил в среду исполняющий обязанности премьера Ливана Наджиб... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:27
2024-10-02T19:28
в мире
израиль
ливан
бейрут
хасан насралла
наджиб микати
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974410267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_175ed3bb4ffe1b9d297494dfc4087aae.jpg
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Около 1,2 миллиона ливанцев были вынуждены покинуть районы проживания из-за израильских ударов, заявил в среду исполняющий обязанности премьера Ливана Наджиб Микати. В воскресенье на пресс-конференции он заявил, что Ливан переживает самый массовый в его истории исход граждан из мест проживания в результате израильских бомбежек, подчеркнув, что около 1 миллиона человек были вынуждены покинуть районы проживания. "Около 1,2 миллиона ливанцев перемещены в результате израильских ударов", - передают слова Микати местные СМИ. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240924/irak-1974439668.html
https://ria.ru/20240923/livan-1974324993.html
израиль
ливан
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974410267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c1329a833842122939d9194f0c609f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насралла, наджиб микати, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насралла, Наджиб Микати, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Около 1,2 миллиона ливанцев эвакуированы из-за израильских атак

Микати: около 1,2 миллиона ливанцев покинули районы проживания из-за Израиля

© AP Photo / Hassan AmmarБеженцы из южных районов Ливана в Бейруте
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Около 1,2 миллиона ливанцев были вынуждены покинуть районы проживания из-за израильских ударов, заявил в среду исполняющий обязанности премьера Ливана Наджиб Микати.
В воскресенье на пресс-конференции он заявил, что Ливан переживает самый массовый в его истории исход граждан из мест проживания в результате израильских бомбежек, подчеркнув, что около 1 миллиона человек были вынуждены покинуть районы проживания.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Власти Ирака распорядились давать ливанцам бесплатные въездные визы
24 сентября, 15:15
"Около 1,2 миллиона ливанцев перемещены в результате израильских ударов", - передают слова Микати местные СМИ.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Поток ливанцев направляется к границе с Сирией, сообщают СМИ
23 сентября, 22:53
 
В миреИзраильЛиванБейрутХасан НасраллаНаджиб МикатиХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала