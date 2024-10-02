Около 1,2 миллиона ливанцев эвакуированы из-за израильских атак
Микати: около 1,2 миллиона ливанцев покинули районы проживания из-за Израиля
© AP Photo / Hassan AmmarБеженцы из южных районов Ливана в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Около 1,2 миллиона ливанцев были вынуждены покинуть районы проживания из-за израильских ударов, заявил в среду исполняющий обязанности премьера Ливана Наджиб Микати.
В воскресенье на пресс-конференции он заявил, что Ливан переживает самый массовый в его истории исход граждан из мест проживания в результате израильских бомбежек, подчеркнув, что около 1 миллиона человек были вынуждены покинуть районы проживания.
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"Около 1,2 миллиона ливанцев перемещены в результате израильских ударов", - передают слова Микати местные СМИ.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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