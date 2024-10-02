https://ria.ru/20241002/livan-1976026177.html

Около 1,2 миллиона ливанцев эвакуированы из-за израильских атак

Около 1,2 миллиона ливанцев эвакуированы из-за израильских атак - РИА Новости, 02.10.2024

Около 1,2 миллиона ливанцев эвакуированы из-за израильских атак

Около 1,2 миллиона ливанцев были вынуждены покинуть районы проживания из-за израильских ударов, заявил в среду исполняющий обязанности премьера Ливана Наджиб... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:27

2024-10-02T19:27

2024-10-02T19:28

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Около 1,2 миллиона ливанцев были вынуждены покинуть районы проживания из-за израильских ударов, заявил в среду исполняющий обязанности премьера Ливана Наджиб Микати. В воскресенье на пресс-конференции он заявил, что Ливан переживает самый массовый в его истории исход граждан из мест проживания в результате израильских бомбежек, подчеркнув, что около 1 миллиона человек были вынуждены покинуть районы проживания. "Около 1,2 миллиона ливанцев перемещены в результате израильских ударов", - передают слова Микати местные СМИ. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240924/irak-1974439668.html

https://ria.ru/20240923/livan-1974324993.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насралла, наджиб микати, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024