"Хезболла" заявила об уничтожении трех израильских танков в Ливане
"Хезболла": на юге Израиля уничтожены три израильских танка "Меркава"
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки в районе границы с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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КАИР, 2 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило в Telegram-канале, что уничтожило управляемыми ракетами три израильских танка "Меркава" на юге Ливана.
"В среду около 17:00 бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) уничтожили управляемыми ракетами три танка "Меркава", направлявшихся в деревню Марун Ар-Рас", - говорится в заявлении движения.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.