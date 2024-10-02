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"Хезболла" заявила об уничтожении трех израильских танков в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024
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18:06 02.10.2024 (обновлено: 18:20 02.10.2024) дополняется ...
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"Хезболла" заявила об уничтожении трех израильских танков в Ливане
"Хезболла" заявила об уничтожении трех израильских танков в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024
"Хезболла" заявила об уничтожении трех израильских танков в Ливане
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило в Telegram-канале, что уничтожило управляемыми ракетами три израильских танка "Меркава" на юге Ливана. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:06
2024-10-02T18:20
в мире
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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КАИР, 2 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило в Telegram-канале, что уничтожило управляемыми ракетами три израильских танка "Меркава" на юге Ливана."В среду около 17:00 бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) уничтожили управляемыми ракетами три танка "Меркава", направлявшихся в деревню Марун Ар-Рас", - говорится в заявлении движения.В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20241002/tsakhal-1975960903.html
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в мире, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), израиль, бейрут
В мире, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль, Бейрут
"Хезболла" заявила об уничтожении трех израильских танков в Ливане

"Хезболла": на юге Израиля уничтожены три израильских танка "Меркава"

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки в районе границы с сектором Газа
Израильские танки в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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КАИР, 2 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило в Telegram-канале, что уничтожило управляемыми ракетами три израильских танка "Меркава" на юге Ливана.
"В среду около 17:00 бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) уничтожили управляемыми ракетами три танка "Меркава", направлявшихся в деревню Марун Ар-Рас", - говорится в заявлении движения.
Израильские военные около танков и БТР на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
ЦАХАЛ сообщила о первом погибшем солдате в Ливане
Вчера, 15:07
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Бойцы коммандос армии Израиля на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
ЦАХАЛ скрывает масштаб потерь в Ливане, заявили в "Хезболле"
Вчера, 16:42
 
В миреЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ИзраильБейрут
 
 
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