https://ria.ru/20241002/livan-1976002259.html

Миротворцы ООН в Ливане остаются на своих позициях, сообщил Гутерреш

Миротворцы ООН в Ливане остаются на своих позициях, сообщил Гутерреш - РИА Новости, 02.10.2024

Миротворцы ООН в Ливане остаются на своих позициях, сообщил Гутерреш

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), несмотря на эскалацию, остаются на своих позициях, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:26

2024-10-02T17:26

2024-10-02T17:26

в мире

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ближний восток

антониу гутерреш

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ООН, 2 окт – РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), несмотря на эскалацию, остаются на своих позициях, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш. "Миротворцы ВСООНЛ остаются на своих позициях, и флаг ООН продолжает развеваться, несмотря на просьбу Израиля о передислокации. Я вновь выражаю нашу глубокую признательность военному и гражданскому составу наших миротворческих сил ООН – ВСООНЛ – и странам, предоставляющим войска", – сказал Гутерреш на срочном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

https://ria.ru/20231207/izrail-1914466097.html

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в мире, израиль, ближний восток, антониу гутерреш, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024