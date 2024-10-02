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Миротворцы ООН в Ливане остаются на своих позициях, сообщил Гутерреш
Миротворцы ООН в Ливане остаются на своих позициях, сообщил Гутерреш - РИА Новости, 02.10.2024
Миротворцы ООН в Ливане остаются на своих позициях, сообщил Гутерреш
Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), несмотря на эскалацию, остаются на своих позициях, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:26
2024-10-02T17:26
2024-10-02T17:26
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), несмотря на эскалацию, остаются на своих позициях, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш. "Миротворцы ВСООНЛ остаются на своих позициях, и флаг ООН продолжает развеваться, несмотря на просьбу Израиля о передислокации. Я вновь выражаю нашу глубокую признательность военному и гражданскому составу наших миротворческих сил ООН – ВСООНЛ – и странам, предоставляющим войска", – сказал Гутерреш на срочном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
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в мире, израиль, ближний восток, антониу гутерреш, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ближний Восток, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Миротворцы ООН в Ливане остаются на своих позициях, сообщил Гутерреш
Гутерреш: миротворцы ООН в Ливане остаются на своих позициях