https://ria.ru/20241002/livan-1975943622.html
Израильская армия заявила об уничтожении около 150 объектов Хезболлы
Израильская армия заявила об уничтожении около 150 объектов Хезболлы - РИА Новости, 02.10.2024
Израильская армия заявила об уничтожении около 150 объектов Хезболлы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила около 150 объектов шиитского движения "Хезболлах" в ходе рейдов на юге Ливана, в том числе штабы, склады... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:18
2024-10-02T14:18
2024-10-02T14:18
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила около 150 объектов шиитского движения "Хезболлах" в ходе рейдов на юге Ливана, в том числе штабы, склады оружия и пусковые установки движения. "Военные при поддержку ВВС Израиля уничтожили террористов и ликвидировали их инфраструктуру с помощью высокоточных снарядов. На данный момент в результате авиаударов было уничтожено более 150 объектов террористической инфраструктуры, включая штаб-квартиры "Хезболлы", склады оружия и ракетные установки", - сообщила в среду пресс-служба армии. В пресс-службе добавили, что в рейдах на юге Ливана принимала участие 98-я дивизия, которую ранее в сентябре ЦАХАЛ перебросил из сектора Газа к границе с Ливаном. В сообщении также говорится, что бойцы подразделения "Эгоз" уничтожили несколько объектов инфраструктуры "Хезболлах". Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975942189.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия заявила об уничтожении около 150 объектов Хезболлы
ЦАХАЛ заявила, что уничтожил около 150 объектов Хезболлы, в том числе штабы
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила около 150 объектов шиитского движения "Хезболлах" в ходе рейдов на юге Ливана, в том числе штабы, склады оружия и пусковые установки движения.
"Военные при поддержку ВВС Израиля уничтожили террористов и ликвидировали их инфраструктуру с помощью высокоточных снарядов. На данный момент в результате авиаударов было уничтожено более 150 объектов террористической инфраструктуры, включая штаб-квартиры "Хезболлы", склады оружия и ракетные установки", - сообщила в среду пресс-служба армии.
В пресс-службе добавили, что в рейдах на юге Ливана принимала участие 98-я дивизия, которую ранее в сентябре ЦАХАЛ перебросил из сектора Газа к границе с Ливаном. В сообщении также говорится, что бойцы подразделения "Эгоз" уничтожили несколько объектов инфраструктуры "Хезболлах".
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту
, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла
. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.