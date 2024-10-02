https://ria.ru/20241002/livan-1975940710.html

"Хезболла" разрешила СМИ снимать последствия израильских ударов в Ливане

"Хезболла" разрешила СМИ снимать последствия израильских ударов в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024

"Хезболла" разрешила СМИ снимать последствия израильских ударов в Ливане

Пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" разрешила работу журналистам в южном пригороде Бейрута, где накануне в результате израильского удара были полностью РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:05

2024-10-02T14:05

2024-10-02T14:05

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" разрешила работу журналистам в южном пригороде Бейрута, где накануне в результате израильского удара были полностью уничтожены многоэтажные жилые дома, передает корреспондент РИА Новости. Представители организовали сбор и пресс-тур по пострадавшим кварталам, допустив представителей десятков СМИ, в том числе западных. На месте видны масштабы разрушений, обломки зданий дымятся, в воздухе чувствуется запах гари. Все магазины вокруг закрыты, на улицах практически нет людей. В небе виден израильский беспилотник. В среду утром израильская авиация ракетным ударом полностью разрушило здание в районе Шувайфат в южном пригороде Бейрута. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20241002/livan-1975924766.html

https://ria.ru/20241002/izrail-1975936499.html

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Разрушенные здания после израильских ударов в пригороде Бейрута В пригороде Бейрута множество зданий разрушены в результате израильских ударов, пресс-служба "Хезболлах" в среду разрешила журналистам снять последствия атак. Количество погибших в результате ударов до сих пор точно неизвестно, разбор завалов продолжается, передает корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин. 2024-10-02T14:05 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, бейрут, ливан, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024