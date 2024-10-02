Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" разрешила СМИ снимать последствия израильских ударов в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/livan-1975940710.html
"Хезболла" разрешила СМИ снимать последствия израильских ударов в Ливане
"Хезболла" разрешила СМИ снимать последствия израильских ударов в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024
"Хезболла" разрешила СМИ снимать последствия израильских ударов в Ливане
Пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" разрешила работу журналистам в южном пригороде Бейрута, где накануне в результате израильского удара были полностью РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:05
2024-10-02T14:05
в мире
израиль
бейрут
ливан
хасан насрулла
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975940222_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92b15ae3803b786183c3e7a94de351c7.jpg
БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" разрешила работу журналистам в южном пригороде Бейрута, где накануне в результате израильского удара были полностью уничтожены многоэтажные жилые дома, передает корреспондент РИА Новости. Представители организовали сбор и пресс-тур по пострадавшим кварталам, допустив представителей десятков СМИ, в том числе западных. На месте видны масштабы разрушений, обломки зданий дымятся, в воздухе чувствуется запах гари. Все магазины вокруг закрыты, на улицах практически нет людей. В небе виден израильский беспилотник. В среду утром израильская авиация ракетным ударом полностью разрушило здание в районе Шувайфат в южном пригороде Бейрута. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241002/livan-1975924766.html
https://ria.ru/20241002/izrail-1975936499.html
израиль
бейрут
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разрушенные здания после израильских ударов в пригороде Бейрута
В пригороде Бейрута множество зданий разрушены в результате израильских ударов, пресс-служба "Хезболлах" в среду разрешила журналистам снять последствия атак. Количество погибших в результате ударов до сих пор точно неизвестно, разбор завалов продолжается, передает корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин.
2024-10-02T14:05
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975940222_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f0f6f430293087b59f2aed9e2bbea023.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, бейрут, ливан, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" разрешила СМИ снимать последствия израильских ударов в Ливане

"Хезболла" разрешила СМИ снимать последствия ударов ЦАХАЛ в пригороде Бейрута

Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" разрешила работу журналистам в южном пригороде Бейрута, где накануне в результате израильского удара были полностью уничтожены многоэтажные жилые дома, передает корреспондент РИА Новости.
Представители организовали сбор и пресс-тур по пострадавшим кварталам, допустив представителей десятков СМИ, в том числе западных.
Дым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью
Вчера, 12:42
На месте видны масштабы разрушений, обломки зданий дымятся, в воздухе чувствуется запах гари.
Все магазины вокруг закрыты, на улицах практически нет людей. В небе виден израильский беспилотник.
В среду утром израильская авиация ракетным ударом полностью разрушило здание в районе Шувайфат в южном пригороде Бейрута.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Израильские солдаты сидят на крышах танков - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израиль за 12 часов зафиксировал около сотни пусков снарядов из Ливана
Вчера, 13:50
 
В миреИзраильБейрутЛиванХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала