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"Хезболла" вступила в столкновение с ЦАХАЛ на границе - РИА Новости, 02.10.2024
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13:05 02.10.2024 (обновлено: 15:02 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/livan-1975930405.html
"Хезболла" вступила в столкновение с ЦАХАЛ на границе
"Хезболла" вступила в столкновение с ЦАХАЛ на границе - РИА Новости, 02.10.2024
"Хезболла" вступила в столкновение с ЦАХАЛ на границе
Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" вступили в столкновение с солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в приграничном населенном пункте Марун-эр-Рас,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:05
2024-10-02T15:02
в мире
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ливан
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" вступили в столкновение с солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в приграничном населенном пункте Марун-эр-Рас, заявило движение в Telegram-канале.&quot;Исламское сопротивление участвует в столкновениях с израильскими вражескими солдатами, проникшими в городок Марун-эр-Рас с восточной стороны, в результате чего в их рядах есть ранения и столкновения все еще продолжаются&quot;, — уточнила &quot;Хезболла&quot;.Сегодня движение впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии у населенного пункта Одайсе на юге страны.В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер.С прошлой недели ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам движения "Хезболла" в разных районах Ливана. По данным Управления чрезвычайных ситуаций при правительстве страны на вечер 1 октября, число жертв достигло 1873.На минувшей неделе несколькими точечными авиаударами по Бейруту были ликвидированы высокопоставленные командиры ливанского движения, включая генсека Хасана Насруллу.Армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью ЦАХАЛ не атаковала "Хезболлу" со второй ливанской войны 2006 года.Более 90 тысячам человек уже пришлось покинуть свои дома в Южном Ливане из-за эскалации конфликта, следует из отчета Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.В свою очередь, "Хезболла" в ответ наносит ракетные удары преимущественно по северу Израиля, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
https://ria.ru/20241002/livan-1975924766.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" вступила в столкновение с ЦАХАЛ на границе

"Хезболла" вступила в столкновение с ЦАХАЛ в населенном пункте Марун-эр-Рас

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута
Дым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" вступили в столкновение с солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в приграничном населенном пункте Марун-эр-Рас, заявило движение в Telegram-канале.
«

"Исламское сопротивление участвует в столкновениях с израильскими вражескими солдатами, проникшими в городок Марун-эр-Рас с восточной стороны, в результате чего в их рядах есть ранения и столкновения все еще продолжаются", — уточнила "Хезболла".

Дым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью
Вчера, 12:42
Сегодня движение впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии у населенного пункта Одайсе на юге страны.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер.
С прошлой недели ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам движения "Хезболла" в разных районах Ливана. По данным Управления чрезвычайных ситуаций при правительстве страны на вечер 1 октября, число жертв достигло 1873.
На минувшей неделе несколькими точечными авиаударами по Бейруту были ликвидированы высокопоставленные командиры ливанского движения, включая генсека Хасана Насруллу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израиль уничтожает своих врагов по одному
Вчера, 08:00
Армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью ЦАХАЛ не атаковала "Хезболлу" со второй ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысячам человек уже пришлось покинуть свои дома в Южном Ливане из-за эскалации конфликта, следует из отчета Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
В свою очередь, "Хезболла" в ответ наносит ракетные удары преимущественно по северу Израиля, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израиль направил дивизию, в том числе элитную бригаду, на юг Ливана
Вчера, 10:27
 
В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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