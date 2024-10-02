https://ria.ru/20241002/livan-1975924766.html

Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью

Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью - РИА Новости, 02.10.2024

Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью

Российская сторона уведомила ливанское посольство в Москве о планах направить в Ливан самолет МЧС с грузом гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости посол в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:42

2024-10-02T12:42

2024-10-02T12:42

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шауки бу нассар

михаил богданов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская сторона уведомила ливанское посольство в Москве о планах направить в Ливан самолет МЧС с грузом гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости посол в Москве Шауки Бу Нассар. О планируемом вылете самолета послу сообщил в ходе недавней встречи замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. "Господин Богданов сказал мне, что в четверг в Ливан вылетит самолет российского МЧС, который доставит различные виды гуманитарной помощи и медицинские средства", - сообщил посол. Бу Нассар выразил российской стороне большую признательность за помощь, подчеркнув, что Ливан сейчас остро нуждается в подобной поддержке.

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в мире, ливан, москва, россия, шауки бу нассар, михаил богданов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024