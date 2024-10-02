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Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью - РИА Новости, 02.10.2024
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12:42 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/livan-1975924766.html
Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью
Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью - РИА Новости, 02.10.2024
Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью
Российская сторона уведомила ливанское посольство в Москве о планах направить в Ливан самолет МЧС с грузом гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости посол в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:42
2024-10-02T12:42
в мире
ливан
москва
россия
шауки бу нассар
михаил богданов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская сторона уведомила ливанское посольство в Москве о планах направить в Ливан самолет МЧС с грузом гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости посол в Москве Шауки Бу Нассар. О планируемом вылете самолета послу сообщил в ходе недавней встречи замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. "Господин Богданов сказал мне, что в четверг в Ливан вылетит самолет российского МЧС, который доставит различные виды гуманитарной помощи и медицинские средства", - сообщил посол. Бу Нассар выразил российской стороне большую признательность за помощь, подчеркнув, что Ливан сейчас остро нуждается в подобной поддержке.
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в мире, ливан, москва, россия, шауки бу нассар, михаил богданов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Москва, Россия, Шауки Бу Нассар, Михаил Богданов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью

РФ уведомила посольство Ливана о планах направить самолет МЧС с гумпомощью

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута
Дым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская сторона уведомила ливанское посольство в Москве о планах направить в Ливан самолет МЧС с грузом гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости посол в Москве Шауки Бу Нассар.
О планируемом вылете самолета послу сообщил в ходе недавней встречи замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
"Господин Богданов сказал мне, что в четверг в Ливан вылетит самолет российского МЧС, который доставит различные виды гуманитарной помощи и медицинские средства", - сообщил посол.
Бу Нассар выразил российской стороне большую признательность за помощь, подчеркнув, что Ливан сейчас остро нуждается в подобной поддержке.
Бойцы коммандос армии Израиля на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израильская армия заявила об ожесточенных боях на юге Ливана
Вчера, 07:54
 
В миреЛиванМоскваРоссияШауки Бу НассарМихаил БогдановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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