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Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью
Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью - РИА Новости, 02.10.2024
Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью
Российская сторона уведомила ливанское посольство в Москве о планах направить в Ливан самолет МЧС с грузом гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости посол в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:42
2024-10-02T12:42
2024-10-02T12:42
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шауки бу нассар
михаил богданов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская сторона уведомила ливанское посольство в Москве о планах направить в Ливан самолет МЧС с грузом гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости посол в Москве Шауки Бу Нассар. О планируемом вылете самолета послу сообщил в ходе недавней встречи замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. "Господин Богданов сказал мне, что в четверг в Ливан вылетит самолет российского МЧС, который доставит различные виды гуманитарной помощи и медицинские средства", - сообщил посол. Бу Нассар выразил российской стороне большую признательность за помощь, подчеркнув, что Ливан сейчас остро нуждается в подобной поддержке.
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в мире, ливан, москва, россия, шауки бу нассар, михаил богданов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Москва, Россия, Шауки Бу Нассар, Михаил Богданов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Россия направит в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью
РФ уведомила посольство Ливана о планах направить самолет МЧС с гумпомощью