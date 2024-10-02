Израиль направил дивизию, в том числе элитную бригаду, на юг Ливана
ЦАХАЛ мобилизовал 36-ю дивизию для участия в рейдах против Хезболлы
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) мобилизовала 36-ю дивизию, в составе которой бойцы элитной бригады "Голани", и еще несколько подразделений на юг Ливана для участия в целевых рейдах против шиитского движения "Хезболлах", сообщила в среду пресс-служба армии.
"36-я дивизия, включая солдат бригады "Голани", 188-й бронетанковой бригады, 6-й пехотной бригады, и дополнительные силы присоединяются к ограниченным, локализованным, целевым рейдам по террористическим целям и инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сухопутные силы действую под прикрытием артиллерии и ВВС.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
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