https://ria.ru/20241002/livan-1975890466.html

Израиль направил дивизию, в том числе элитную бригаду, на юг Ливана

Израиль направил дивизию, в том числе элитную бригаду, на юг Ливана - РИА Новости, 02.10.2024

Израиль направил дивизию, в том числе элитную бригаду, на юг Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) мобилизовала 36-ю дивизию, в составе которой бойцы элитной бригады "Голани", и еще несколько подразделений на юг Ливана для... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:27

2024-10-02T10:27

2024-10-02T10:27

в мире

израиль

ливан

бейрут

хезболла

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975777959_0:393:2941:2047_1920x0_80_0_0_b421b0464ea806144375c75cf90fab84.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) мобилизовала 36-ю дивизию, в составе которой бойцы элитной бригады "Голани", и еще несколько подразделений на юг Ливана для участия в целевых рейдах против шиитского движения "Хезболлах", сообщила в среду пресс-служба армии. "36-я дивизия, включая солдат бригады "Голани", 188-й бронетанковой бригады, 6-й пехотной бригады, и дополнительные силы присоединяются к ограниченным, локализованным, целевым рейдам по террористическим целям и инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что сухопутные силы действую под прикрытием артиллерии и ВВС. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

израиль

ливан

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024