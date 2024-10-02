https://ria.ru/20241002/livan-1975866534.html
США могут поддержать ответ Израиля на обстрел Ирана, пишут СМИ
США могут поддержать ответ Израиля на обстрел Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
США могут поддержать ответ Израиля на обстрел Ирана, пишут СМИ
Вашингтон дал понять Израилю, что поддерживает его намерение ответить на обстрел Ирана, но полагает, что ответ должен быть взвешенным, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:13
2024-10-02T08:13
2024-10-02T09:37
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вашингтон дал понять Израилю, что поддерживает его намерение ответить на обстрел Ирана, но полагает, что ответ должен быть взвешенным, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.По данным Axios, решение о конкретных ответных шагах Израиля пока не принято, поскольку страна хочет согласовать их с США.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
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в мире, израиль, иран, вашингтон (штат), армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Вашингтон (штат), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США могут поддержать ответ Израиля на обстрел Ирана, пишут СМИ
Axios: США могут поддержать намерение Израиля ответить на обстрел Ирана