"Хезболла" нанесла удар по скоплению войск ЦАХАЛ на севере Израиля
"Хезболла" нанесла ракетный удар по скоплению войск ЦАХАЛ на севере Израиля
© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло артиллерийский удар по крупному скоплению войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе населенного пункта Мисгав Ам, который недавно был объявлен закрытой военной зоной на севере Израиля.
Ранее о воздушной тревоге в районе Мисгав Ама сообщала пресс-служба израильской армии.
"Бойцы исламского сопротивления в 7.15 (совпадает с мск - ред.) в среду... нанесли удар ракетами и артиллерией по крупному скоплению сил пехоты в поселении Мисгав Ам и добились прямого и точного попадания", - говорится в заявлении в Telegram-канале "Исламского сопротивления".
В понедельник вечером израильская армия объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной, вход в которую строго запрещен, в нее вошли районы населенных пунктов Метула, Мисгав Ам и Кфар-Гилади.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.