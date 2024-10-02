https://ria.ru/20241002/livan-1975864689.html

Израильская армия заявила об ожесточенных боях на юге Ливана

Израильская армия заявила об ожесточенных боях на юге Ливана - РИА Новости, 02.10.2024

Израильская армия заявила об ожесточенных боях на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об "ожесточенных боях на юге Ливана" и призвала жителей региона воздерживаться от поездок к югу от реки Литани. Об этом в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:54

2024-10-02T07:54

2024-10-02T07:57

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об "ожесточенных боях на юге Ливана" и призвала жителей региона воздерживаться от поездок к югу от реки Литани. Об этом в социальной сети X заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри."Срочное предупреждение для жителей юга Ливана: в южном Ливане идут ожесточенные бои, в ходе которых элементы (шиитского движения - ред.) "Хезболлах" пользуются гражданской средой и используют гражданских лиц в качестве живого щита для своих атак. В целях вашей личной безопасности просим вас не передвигаться на средствах транспорта (в направлении - ред.) из района к северу от реки Литани на юг", - заявил Авихай Эдри. Ранее движение "Хезболлах" впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии у населенного пункта Одайсе на юге страны. В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20241001/livan-1975794149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024