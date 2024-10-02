Рейтинг@Mail.ru
В результате ударов Израиля по Ливану погибли 55 человек - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 02.10.2024 (обновлено: 00:47 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/livan-1975841695.html
В результате ударов Израиля по Ливану погибли 55 человек
В результате ударов Израиля по Ливану погибли 55 человек - РИА Новости, 02.10.2024
В результате ударов Израиля по Ливану погибли 55 человек
Пятьдесят пять человек погибли, 156 пострадали в результате ударов ВВС Израиля по населенным пунктам Ливана во вторник, сообщил центр чрезвычайных ситуаций... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T00:23
2024-10-02T00:47
в мире
израиль
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975777277_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2fcbb1d1132d04c53699629e8760981e.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пятьдесят пять человек погибли, 156 пострадали в результате ударов ВВС Израиля по населенным пунктам Ливана во вторник, сообщил центр чрезвычайных ситуаций ливанского министерства здравоохранения."За последние 24 часа в результате налетов израильского противника на города и деревни (в провинциях - ред.) Южный Ливан, Набатия, Бекаа, Баальбек-Хермель и Горный Ливан 55 человек погибли и 156 получили ранения", - говорится в заявлении ливанского минздрава.Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241001/livan-1975712459.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975777277_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_4ea7d496fd0357da7a5e921b94dae447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В результате ударов Израиля по Ливану погибли 55 человек

Минздрав Ливана: в результате ударов Израиля погибли 55 человек, 156 пострадали

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Бейруте
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пятьдесят пять человек погибли, 156 пострадали в результате ударов ВВС Израиля по населенным пунктам Ливана во вторник, сообщил центр чрезвычайных ситуаций ливанского министерства здравоохранения.
"За последние 24 часа в результате налетов израильского противника на города и деревни (в провинциях - ред.) Южный Ливан, Набатия, Бекаа, Баальбек-Хермель и Горный Ливан 55 человек погибли и 156 получили ранения", - говорится в заявлении ливанского минздрава.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Израильские танки в районе границы Израиля и Ливана - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Израильская армия еще не зашла на территорию Ливана, заявили в "Хезболле"
Вчера, 13:16
 
В миреИзраильЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала