https://ria.ru/20241002/livan-1975841695.html

В результате ударов Израиля по Ливану погибли 55 человек

В результате ударов Израиля по Ливану погибли 55 человек - РИА Новости, 02.10.2024

В результате ударов Израиля по Ливану погибли 55 человек

Пятьдесят пять человек погибли, 156 пострадали в результате ударов ВВС Израиля по населенным пунктам Ливана во вторник, сообщил центр чрезвычайных ситуаций... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T00:23

2024-10-02T00:23

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пятьдесят пять человек погибли, 156 пострадали в результате ударов ВВС Израиля по населенным пунктам Ливана во вторник, сообщил центр чрезвычайных ситуаций ливанского министерства здравоохранения."За последние 24 часа в результате налетов израильского противника на города и деревни (в провинциях - ред.) Южный Ливан, Набатия, Бекаа, Баальбек-Хермель и Горный Ливан 55 человек погибли и 156 получили ранения", - говорится в заявлении ливанского минздрава.Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

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в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024