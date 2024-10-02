Рейтинг@Mail.ru
Лидер протестного движения в Армении вошел в здание телевидения - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/lider-1976056478.html
Лидер протестного движения в Армении вошел в здание телевидения
Лидер протестного движения в Армении вошел в здание телевидения - РИА Новости, 02.10.2024
Лидер протестного движения в Армении вошел в здание телевидения
Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян вошел в здание общественного телевидения, где даст интервью и выступит с обращением, передает... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:25
2024-10-02T23:25
в мире
армения
азербайджан
баку
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941473016_0:96:1350:855_1920x0_80_0_0_a844550bd32904f4c679e8c3bccd1dc4.jpg
ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян вошел в здание общественного телевидения, где даст интервью и выступит с обращением, передает корреспондент РИА Новости. Архиепископа сопровождают трое его соратников. Договоренность об интервью, в рамках которого Галстанян сможет обратиться с посланием, была достигнута во время переговоров с главой общественной телекомпании Ованнесом Мовсисяном. В среду вечером участники акции процесса с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна направились к зданию общественного телевидения, требуя предоставить им прямой эфир. Позднее вещатель распространил заявление, в котором выразил готовность организовать интервью в прямом эфире. Галстанян в конце сентября анонсировал возобновление активной борьбы со 2 октября. Он заявил, что борьба вступит в интенсивную и последовательную фазу с гарантированной победой. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходили в Ереване с 9 мая. С середины июня активность движения спала.
https://ria.ru/20240922/armeniya-1974110712.html
https://ria.ru/20241002/erevan-1976036085.html
армения
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941473016_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_9db04616b2418cf8d3fc85226d298e9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян
Лидер протестного движения в Армении вошел в здание телевидения

Архиепископ Баграт Галстанян вошел в здание общественного телевидения в Ереване

© Sputnik / Aram NersesyanАрхиепископ Баграт Галстанян
Архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Sputnik / Aram Nersesyan
Архиепископ Баграт Галстанян . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян вошел в здание общественного телевидения, где даст интервью и выступит с обращением, передает корреспондент РИА Новости.
Архиепископа сопровождают трое его соратников.
Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Лидер протестов в Армении анонсировал возобновление активной борьбы
22 сентября, 16:24
Договоренность об интервью, в рамках которого Галстанян сможет обратиться с посланием, была достигнута во время переговоров с главой общественной телекомпании Ованнесом Мовсисяном.
В среду вечером участники акции процесса с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна направились к зданию общественного телевидения, требуя предоставить им прямой эфир. Позднее вещатель распространил заявление, в котором выразил готовность организовать интервью в прямом эфире.
Галстанян в конце сентября анонсировал возобновление активной борьбы со 2 октября. Он заявил, что борьба вступит в интенсивную и последовательную фазу с гарантированной победой.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходили в Ереване с 9 мая. С середины июня активность движения спала.
Участники акции протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
Вчера, 20:28
 
В миреАрменияАзербайджанБакуНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала