Лидер протестного движения в Армении вошел в здание телевидения
Архиепископ Баграт Галстанян вошел в здание общественного телевидения в Ереване
© Sputnik / Aram NersesyanАрхиепископ Баграт Галстанян
© Sputnik / Aram Nersesyan
Архиепископ Баграт Галстанян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян вошел в здание общественного телевидения, где даст интервью и выступит с обращением, передает корреспондент РИА Новости.
Архиепископа сопровождают трое его соратников.
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Договоренность об интервью, в рамках которого Галстанян сможет обратиться с посланием, была достигнута во время переговоров с главой общественной телекомпании Ованнесом Мовсисяном.
В среду вечером участники акции процесса с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна направились к зданию общественного телевидения, требуя предоставить им прямой эфир. Позднее вещатель распространил заявление, в котором выразил готовность организовать интервью в прямом эфире.
Галстанян в конце сентября анонсировал возобновление активной борьбы со 2 октября. Он заявил, что борьба вступит в интенсивную и последовательную фазу с гарантированной победой.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходили в Ереване с 9 мая. С середины июня активность движения спала.