https://ria.ru/20241002/lider-1976056478.html

Лидер протестного движения в Армении вошел в здание телевидения

Лидер протестного движения в Армении вошел в здание телевидения - РИА Новости, 02.10.2024

Лидер протестного движения в Армении вошел в здание телевидения

Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян вошел в здание общественного телевидения, где даст интервью и выступит с обращением, передает... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:25

2024-10-02T23:25

2024-10-02T23:25

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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян вошел в здание общественного телевидения, где даст интервью и выступит с обращением, передает корреспондент РИА Новости. Архиепископа сопровождают трое его соратников. Договоренность об интервью, в рамках которого Галстанян сможет обратиться с посланием, была достигнута во время переговоров с главой общественной телекомпании Ованнесом Мовсисяном. В среду вечером участники акции процесса с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна направились к зданию общественного телевидения, требуя предоставить им прямой эфир. Позднее вещатель распространил заявление, в котором выразил готовность организовать интервью в прямом эфире. Галстанян в конце сентября анонсировал возобновление активной борьбы со 2 октября. Он заявил, что борьба вступит в интенсивную и последовательную фазу с гарантированной победой. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходили в Ереване с 9 мая. С середины июня активность движения спала.

https://ria.ru/20240922/armeniya-1974110712.html

https://ria.ru/20241002/erevan-1976036085.html

армения

азербайджан

баку

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в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян