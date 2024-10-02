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От Советского информбюро: невероятный путь диктора Юрия Левитана

От Советского информбюро: невероятный путь диктора Юрия Левитана - РИА Новости, 02.10.2024

От Советского информбюро: невероятный путь диктора Юрия Левитана

Его голос узнавал каждый советский человек. Начало сводки "От Советского информбюро...", произнесенное характерным басом, содержало и надежду, и радость, и... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:00

2024-10-02T08:00

2024-10-02T08:10

культура

юрий левитан

ссср

юбилей

социальный навигатор

освобождение. путь к победе

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Его голос узнавал каждый советский человек. Начало сводки "От Советского информбюро...", произнесенное характерным басом, содержало и надежду, и радость, и торжество Победы. Сегодня — 110 лет со дня рождения диктора Всесоюзного радио, народного артиста РСФСР Юрия Левитана.Его семья была далека от искусства: отец — портной, шил мундиры офицерам и костюмы состоятельным господам. Но Юрий не захотел продолжать его дело и решил пойти в киноартисты. Вот только комиссия не приняла: рассмешил голос, а самое главное — говор, сильное оканье, как у многих во Владимирской губернии. И тут расстроенному молодому человеку попалось на глаза объявление о наборе дикторов на радио.Тембр Левитана понравился, его взяли стажироваться, и он стал потихоньку избавляться от акцента. В 1934 году ночью велась техническая трансляция — это был его первый эфир. Сталин работал в этот момент в Кремле над докладом к XVII съезду партии, услышал новый голос. Днем вождь позвонил председателю Радиокомитета и сообщил, что доклад на съезде по радио должен озвучить именно этот диктор.Левитан начал еще усерднее тренироваться: порой, чтобы выработать более четкое произношение, читал тексты, стоя вниз головой на руках — так менялись дыхание и артикуляция. И добился прекрасного результата.Сталин, встретившись с любимым диктором летом 1941-го, воскликнул: "Вот вы какой! Таким я вас и представлял!"В Великую Отечественную сводки информбюро транслировали по уличным репродукторам. Люди стояли и слушали о делах на фронте. Гитлер и Геббельс объявили Левитана своим личным врагом — настолько важен он был для советского народа. Сочетания яркого гражданского пафоса и человеческого тепла — вот что такое его голос. И естественно, о Победе сообщил именно он. А потом — о полете человека в космос."В годы Великой Отечественной войны голос Юрия Левитана звучал порой приглушенно и скорбно, но все равно твердо — он вселял надежду, что победа непременно придет. И каким ликующим был этот голос, сообщивший миру о первом салюте в честь нашей победы под Белгородом и Орлом! Левитан словно предвидел уже в те дни нашу окончательную победу над фашистской Германией. Вообще, он умел, как никакой другой диктор, выразить и общую печаль народа, и его общую радость", — говорил космонавт Георгий Береговой.После войны у Юрия Борисовича появилась и собственная программа "Говорят и пишут ветераны", в которой он зачитывал письма с воспоминаниями о войне.Записи Левитана хранятся в архивах радио как золотой фонд, его дикторская манера считается эталонной. При этом в жизни он был чрезвычайно скромен, никогда не кичился статусом. По Москве даже ходил анекдот, что однажды Левитана не узнали в ресторане, но когда знаменитый голос произнес: "А суп-то сегодня пересолен", повар немедленно заменил блюдо. Юрий Борисович ушел из жизни на встрече с ветеранами в Белгородской области 4 августа 1983-го. Скорбела по нему вся страна, некрологи вышли в центральных газетах, а по радио и телевидению о его кончине сообщили те, кого Левитан вдохновлял, кто им восхищался, кто у него учился.

https://ria.ru/20240916/moskino-1972493903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

юрий левитан, ссср, юбилей, социальный навигатор, освобождение. путь к победе