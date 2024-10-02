Рейтинг@Mail.ru
Депутат Миронов предложил изменить перечень жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/lekarstva-1975855882.html
Депутат Миронов предложил изменить перечень жизненно необходимых лекарств
Депутат Миронов предложил изменить перечень жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 02.10.2024
Депутат Миронов предложил изменить перечень жизненно необходимых лекарств
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением включить в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:54
2024-10-02T04:54
общество
здоровье - общество
россия
сергей миронов
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_d35f72cf593306a43f163fe735a3fca9.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) некоторые современные медикаменты, в частности медикаменты для лечения онкологических заболеваний, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас... рассмотреть возможность пересмотра перечня ЖНВЛП в целях соблюдения прав граждан на качественную и доступную медицинскую помощь", - сказано в обращении. В обращении парламентарий отметил, что ранее минздрав России по поручению правительства РФ подготовил изменения в перечень ЖНВЛП, но онкопациенты обеспокоены результатами заседания комиссии Минздрава по формированию этого перечня, так как в перечень не попали, по его словам, жизненно необходимые инновационные препараты для лечения онкологических заболеваний, что лишает онкопациентов новых более эффективных возможностей терапии. "В дальнейшем это позволило бы государству регулировать стоимость медикаментов, а граждане смогли бы покупать их по доступным ценам. Кроме того, поскольку список ЖНВЛП является основой для разработки перечня лекарственных средств, которые пациенты получают во время амбулаторного и стационарного лечения, люди смогли бы получать современные препараты во время лечения в больнице", – сообщил РИА Новости Миронов.
https://ria.ru/20240915/lekarstva-1972770339.html
https://ria.ru/20240913/glyuten-1972437915.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_47fd4355d20f30a23b41f9223dfc0d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, сергей миронов, михаил мишустин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Миронов, Михаил Мишустин
Депутат Миронов предложил изменить перечень жизненно необходимых лекарств

Миронов предложил включить в перечень некоторые современные лекарства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) некоторые современные медикаменты, в частности медикаменты для лечения онкологических заболеваний, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас... рассмотреть возможность пересмотра перечня ЖНВЛП в целях соблюдения прав граждан на качественную и доступную медицинскую помощь", - сказано в обращении.
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно
15 сентября, 02:47
В обращении парламентарий отметил, что ранее минздрав России по поручению правительства РФ подготовил изменения в перечень ЖНВЛП, но онкопациенты обеспокоены результатами заседания комиссии Минздрава по формированию этого перечня, так как в перечень не попали, по его словам, жизненно необходимые инновационные препараты для лечения онкологических заболеваний, что лишает онкопациентов новых более эффективных возможностей терапии.
"В дальнейшем это позволило бы государству регулировать стоимость медикаментов, а граждане смогли бы покупать их по доступным ценам. Кроме того, поскольку список ЖНВЛП является основой для разработки перечня лекарственных средств, которые пациенты получают во время амбулаторного и стационарного лечения, люди смогли бы получать современные препараты во время лечения в больнице", – сообщил РИА Новости Миронов.
Глютен - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Российские ученые создали прототип лекарства от непереносимости глютена
13 сентября, 09:37
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСергей МироновМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала