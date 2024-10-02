https://ria.ru/20241002/lekarstva-1975855882.html
Депутат Миронов предложил изменить перечень жизненно необходимых лекарств
Депутат Миронов предложил изменить перечень жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 02.10.2024
Депутат Миронов предложил изменить перечень жизненно необходимых лекарств
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением включить в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:54
2024-10-02T04:54
2024-10-02T04:54
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) некоторые современные медикаменты, в частности медикаменты для лечения онкологических заболеваний, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас... рассмотреть возможность пересмотра перечня ЖНВЛП в целях соблюдения прав граждан на качественную и доступную медицинскую помощь", - сказано в обращении. В обращении парламентарий отметил, что ранее минздрав России по поручению правительства РФ подготовил изменения в перечень ЖНВЛП, но онкопациенты обеспокоены результатами заседания комиссии Минздрава по формированию этого перечня, так как в перечень не попали, по его словам, жизненно необходимые инновационные препараты для лечения онкологических заболеваний, что лишает онкопациентов новых более эффективных возможностей терапии. "В дальнейшем это позволило бы государству регулировать стоимость медикаментов, а граждане смогли бы покупать их по доступным ценам. Кроме того, поскольку список ЖНВЛП является основой для разработки перечня лекарственных средств, которые пациенты получают во время амбулаторного и стационарного лечения, люди смогли бы получать современные препараты во время лечения в больнице", – сообщил РИА Новости Миронов.
https://ria.ru/20240915/lekarstva-1972770339.html
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общество, здоровье - общество, россия, сергей миронов, михаил мишустин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Миронов, Михаил Мишустин
Депутат Миронов предложил изменить перечень жизненно необходимых лекарств
Миронов предложил включить в перечень некоторые современные лекарства
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) некоторые современные медикаменты, в частности медикаменты для лечения онкологических заболеваний, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас... рассмотреть возможность пересмотра перечня ЖНВЛП в целях соблюдения прав граждан на качественную и доступную медицинскую помощь", - сказано в обращении.
В обращении парламентарий отметил, что ранее минздрав России
по поручению правительства РФ подготовил изменения в перечень ЖНВЛП, но онкопациенты обеспокоены результатами заседания комиссии Минздрава по формированию этого перечня, так как в перечень не попали, по его словам, жизненно необходимые инновационные препараты для лечения онкологических заболеваний, что лишает онкопациентов новых более эффективных возможностей терапии.
"В дальнейшем это позволило бы государству регулировать стоимость медикаментов, а граждане смогли бы покупать их по доступным ценам. Кроме того, поскольку список ЖНВЛП является основой для разработки перечня лекарственных средств, которые пациенты получают во время амбулаторного и стационарного лечения, люди смогли бы получать современные препараты во время лечения в больнице", – сообщил РИА Новости Миронов.