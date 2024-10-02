https://ria.ru/20241002/lavrov-1975961752.html

Лавров проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана

Лавров проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана - РИА Новости, 02.10.2024

Лавров проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября в Москве проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Моттаки, сообщила официальный... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:04

2024-10-02T15:04

2024-10-02T15:16

афганистан

москва

россия

в мире

сергей лавров

талибан

оон

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября в Москве проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Моттаки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что 4 октября в Москве состоится шестое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану."На полях мероприятия глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится со своим афганским коллегой для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества Москвы и Кабула", - сказала Захарова в ходе брифинга.Предыдущее заседание "московского формата" по Афганистану проходило в сентябре 2023 года в Казани, делегация талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) принимала в ней участие на уровне исполняющего обязанности главы МИД Афганистана Амира Моттаки. Другими участниками мероприятия, помимо РФ, стали представители Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Туркмении, Узбекистана и ряда других стран.

https://ria.ru/20240912/kirbi-1972323776.html

https://ria.ru/20240824/afganistan-1968194026.html

афганистан

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

афганистан, москва, россия, в мире, сергей лавров, талибан, оон, мария захарова