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Лавров проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана - РИА Новости, 02.10.2024
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15:04 02.10.2024 (обновлено: 15:16 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/lavrov-1975961752.html
Лавров проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана
Лавров проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана - РИА Новости, 02.10.2024
Лавров проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября в Москве проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Моттаки, сообщила официальный... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:04
2024-10-02T15:16
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москва
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сергей лавров
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября в Москве проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Моттаки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что 4 октября в Москве состоится шестое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану."На полях мероприятия глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится со своим афганским коллегой для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества Москвы и Кабула", - сказала Захарова в ходе брифинга.Предыдущее заседание "московского формата" по Афганистану проходило в сентябре 2023 года в Казани, делегация талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) принимала в ней участие на уровне исполняющего обязанности главы МИД Афганистана Амира Моттаки. Другими участниками мероприятия, помимо РФ, стали представители Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Туркмении, Узбекистана и ряда других стран.
https://ria.ru/20240912/kirbi-1972323776.html
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афганистан, москва, россия, в мире, сергей лавров, талибан, оон, мария захарова
Афганистан, Москва, Россия, В мире, Сергей Лавров, Талибан, ООН, Мария Захарова
Лавров проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана

Лавров 4 октября проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября в Москве проведет переговоры с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Моттаки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что 4 октября в Москве состоится шестое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану.
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"На полях мероприятия глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится со своим афганским коллегой для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества Москвы и Кабула", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Предыдущее заседание "московского формата" по Афганистану проходило в сентябре 2023 года в Казани, делегация талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) принимала в ней участие на уровне исполняющего обязанности главы МИД Афганистана Амира Моттаки. Другими участниками мероприятия, помимо РФ, стали представители Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Туркмении, Узбекистана и ряда других стран.
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АфганистанМоскваРоссияВ миреСергей ЛавровТалибанООНМария Захарова
 
 
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