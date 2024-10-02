Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 02.10.2024 (обновлено: 14:48 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/lavrov-1975950649.html
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран - РИА Новости, 02.10.2024
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских государств в Москве, сообщила официальный... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:38
2024-10-02T14:48
в мире
ближний восток
сергей лавров
мария захарова
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских государств в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий арабских государств по их просьбе. Она поступила вчера поздно вечером", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, в ходе состоявшегося обмена мнений главное внимание участники встречи уделили продолжающемуся беспрецедентной эскалации насилия в регионе, участники встречи выступили за незамедлительное прекращение боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта."При этом была высказана глубокая озабоченность возрастающими рисками начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке с разрушительными последствиями для всего региона, в том числе на фоне последовавшего 1 октября ответного ракетного обстрела Ирана территории Израиля", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20241002/ssha-1975924324.html
ближний восток
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сергей лавров, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, россия, москва
В мире, Ближний Восток, Сергей Лавров, Мария Захарова, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Россия, Москва
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран

Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских государств в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий арабских государств по их просьбе. Она поступила вчера поздно вечером", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, в ходе состоявшегося обмена мнений главное внимание участники встречи уделили продолжающемуся беспрецедентной эскалации насилия в регионе, участники встречи выступили за незамедлительное прекращение боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта.
"При этом была высказана глубокая озабоченность возрастающими рисками начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке с разрушительными последствиями для всего региона, в том числе на фоне последовавшего 1 октября ответного ракетного обстрела Ирана территории Израиля", - добавила Захарова.
Москва - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
США в конфликте на Ближнем Востоке поддерживают Израиль, заявили в Кремле
Вчера, 12:41
 
В миреБлижний ВостокСергей ЛавровМария ЗахароваОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024РоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала