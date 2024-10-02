https://ria.ru/20241002/lavrov-1975950649.html
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран - РИА Новости, 02.10.2024
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских государств в Москве, сообщила официальный... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:38
2024-10-02T14:38
2024-10-02T14:48
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских государств в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий арабских государств по их просьбе. Она поступила вчера поздно вечером", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, в ходе состоявшегося обмена мнений главное внимание участники встречи уделили продолжающемуся беспрецедентной эскалации насилия в регионе, участники встречи выступили за незамедлительное прекращение боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта."При этом была высказана глубокая озабоченность возрастающими рисками начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке с разрушительными последствиями для всего региона, в том числе на фоне последовавшего 1 октября ответного ракетного обстрела Ирана территории Израиля", - добавила Захарова.
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в мире, ближний восток, сергей лавров, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, россия, москва
В мире, Ближний Восток, Сергей Лавров, Мария Захарова, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Россия, Москва
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран в Москве