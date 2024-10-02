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Кушанашвили поблагодарил врачей после перенесенной операции - РИА Новости, 02.10.2024
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Шоубиз
 
18:17 02.10.2024 (обновлено: 18:20 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/kushanashvili-1976013989.html
Кушанашвили поблагодарил врачей после перенесенной операции
Кушанашвили поблагодарил врачей после перенесенной операции - РИА Новости, 02.10.2024
Кушанашвили поблагодарил врачей после перенесенной операции
Телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал в своем Telegram-канале видео из больничной палаты после перенесенной операции по удалению опухоли. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:17
2024-10-02T18:20
шоубиз
отар кушанашвили
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал в своем Telegram-канале видео из больничной палаты после перенесенной операции по удалению опухоли. В своем видеообращении телеведущий благодарит врачей, близких друзей и коллег. Уточняет, что весь октябрь хочет посвятить переделыванию жизни – "как рабочей части, так и лирической". "Девять часов я демонстрировал миру, сконцентрировавшись, силу воли, волю к жизни… Светлана Игоревна, реаниматолог, нет вам равных! Вам и вашим коллегам. Вот почему я уже готов покорять новые вершины. Я просто выжил. Вашему боссу спасибо... 99 человек из 100 при таких раскладах не выживают. Я выжил… Уже готов снимать программу "Каково?!", - комментирует Кушанашвили. Ранее друг телеведущего, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости сообщал, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущий перенес две операции и 13 июля был отпущен домой, ему предстояла еще одна операция, которая прошла успешно 1 октября.
https://ria.ru/20241002/kushanashvili-1975956458.html
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отар кушанашвили, россия
Шоубиз, Отар Кушанашвили, Россия
Кушанашвили поблагодарил врачей после перенесенной операции

Кушанашвили поблагодарил врачей после перенесенной операции по удалению опухоли

CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили
Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov /
Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал в своем Telegram-канале видео из больничной палаты после перенесенной операции по удалению опухоли.
В своем видеообращении телеведущий благодарит врачей, близких друзей и коллег. Уточняет, что весь октябрь хочет посвятить переделыванию жизни – "как рабочей части, так и лирической".
"Девять часов я демонстрировал миру, сконцентрировавшись, силу воли, волю к жизни… Светлана Игоревна, реаниматолог, нет вам равных! Вам и вашим коллегам. Вот почему я уже готов покорять новые вершины. Я просто выжил. Вашему боссу спасибо... 99 человек из 100 при таких раскладах не выживают. Я выжил… Уже готов снимать программу "Каково?!", - комментирует Кушанашвили.
Ранее друг телеведущего, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости сообщал, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущий перенес две операции и 13 июля был отпущен домой, ему предстояла еще одна операция, которая прошла успешно 1 октября.
Отар Кушанашвили в больнице - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли
Вчера, 14:48
 
ШоубизОтар КушанашвилиРоссия
 
 
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