https://ria.ru/20241002/kursk-1976038010.html

Имам рассказал, как помогает жителям Курской области

Имам рассказал, как помогает жителям Курской области - РИА Новости, 02.10.2024

Имам рассказал, как помогает жителям Курской области

Председатель МРОМ "Рассвет" города Курск при Духовном управлении мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" Иса Салимсултанов при... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:41

2024-10-02T20:41

2024-10-02T21:46

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 окт – РИА Новости. Председатель МРОМ "Рассвет" города Курск при Духовном управлении мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" Иса Салимсултанов при помощи единомышленников и волонтеров продолжает ежедневно привозить помощь в приближенные к линии фронта районы Курской области, а также эвакуирует людей, которые в этом нуждаются, не смотря на опасность атак FPV-дронов и обстрелов. Ранее РИА Новости сообщали, что мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться из опасных мест, реагируя на поступающие просьбы, при этом в команде волонтеров есть люди разных вероисповеданий. "Бывает, FPV прилетают, но пока что все хорошо, все живы, здоровы. У нас тоже, как и всех, есть свои планы, своя жизнь, свои семьи, но когда остаются люди, которые нуждаются в эвакуации, желание спасти этих людей, помочь этим людям оно превышает другие какие-то мысли", – рассказал Салимсултанов РИА Новости. По его словам, помощь для жителей Курской области, которая потом развозится, собирают как организации, так и неравнодушные люди. Имам уточнил, что прежде всего люди просят хлеб, воду, крупы, топливо и газовые баллоны. "Он приезжает постоянно, приезжал первое время вообще почти через день. Привозил и хлеб, и воду, и продукты, и медикаменты. Забирал бабушек, которые желали уехать, всех увозил", - рассказал один из жителей села Большое Солдатское в Курской области. По словам местных жителей, в населенном пункте, в котором проживают более 100 человек, нет ни газа, ни света, ни воды, и они надеются, что местные власти предпримут максимум усилий, чтобы решить эту проблему до холодов.

https://ria.ru/20240913/babushka-1972613401.html

https://ria.ru/20240923/pomosch-1974154113.html

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курская область, россия