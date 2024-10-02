"Железный купол" не защитил Израиль от атаки Ирана, считает эксперт
Эксперт Леонков: "Железный купол" не защитил Израиль от ракетной атаки Ирана
© AP Photo / Baz RatnerРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Baz Ratner
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Система ПРО "Железный купол" не защитила Израиль от ракетной атаки Ирана должным образом, поскольку были поражены военные объекты, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Иран заявил, что выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет и утверждает, что они поразили военные объекты, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар.
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"Все гиперзвуковые ракеты достигли цели – поразили военно-воздушную базу Неватим, на которой базировались самолеты F-35, три военные базы и ряд объектов по всей территории Израиля. То есть, "Железный купол" не справился в этот раз", - сказал Леонков.
По его словам, ракетный удар Ирана был ответом на убийства главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в июле и лидера движения "Хезболла" шейха Хасана Насруллы в конце сентября.
"Железный купол" - система ПРО, созданная израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии она находится с 2011 года.