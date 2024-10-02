https://ria.ru/20241002/kreml-1975922117.html

Кремль призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Кремль призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности - РИА Новости, 02.10.2024

Кремль призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Москва призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности и осуждает любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения, заявил... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:28

2024-10-02T12:28

2024-10-02T12:28

в мире

израиль

иран

москва

дмитрий песков

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москва призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности и осуждает любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы призываем все стороны к сдержанности на фоне того, что происходит. И, конечно же, мы осуждаем любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения", - сказал Песков журналистам. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения объектов в разных районах Израиля. Утверждалось, что в результате атаки на территории Израиля погиб один человек - нелегал из сектора Газа. Служба скорой помощи также сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм людей, направлявшихся в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что если израильские провокации повторятся, то иранский ответ будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/germaniya-1975921733.html

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в мире, израиль, иран, москва, дмитрий песков, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024