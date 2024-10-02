https://ria.ru/20241002/kreml-1975921846.html
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:27
2024-10-02T12:27
2024-10-02T12:27
в мире
израиль
иран
ближний восток
дмитрий песков
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эта ситуация (на Ближнем Востоке) развивается по наиболее тревожному сценарию", - сказал Песков журналистам. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
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в мире, израиль, иран, ближний восток, дмитрий песков, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
Песков: ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию