https://ria.ru/20241002/kreml-1975921846.html

В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке

В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024

В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:27

2024-10-02T12:27

2024-10-02T12:27

в мире

израиль

иран

ближний восток

дмитрий песков

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эта ситуация (на Ближнем Востоке) развивается по наиболее тревожному сценарию", - сказал Песков журналистам. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975903424.html

израиль

иран

ближний восток

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в мире, израиль, иран, ближний восток, дмитрий песков, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024