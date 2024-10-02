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Прилив начался в лимане на Камчатке, где на мели застряли четыре косатки - РИА Новости, 02.10.2024
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06:40 02.10.2024 (обновлено: 10:25 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/kosatka-1975869374.html
Прилив начался в лимане на Камчатке, где на мели застряли четыре косатки
Прилив начался в лимане на Камчатке, где на мели застряли четыре косатки - РИА Новости, 02.10.2024
Прилив начался в лимане на Камчатке, где на мели застряли четыре косатки
Прилив начался в лимане на Камчатке, где на мели застряли четыре косатки, волонтеры и спасатели вручную пытаются вытолкать их на глубину, сообщил глава... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:40
2024-10-02T10:25
камчатка
сергей лебедев
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Прилив начался в лимане на Камчатке, где на мели застряли четыре косатки, волонтеры и спасатели вручную пытаются вытолкать их на глубину, сообщил глава Соболевского района Андрей Воровский. Ранее региональный министр по ЧС Сергей Лебедев сообщил, что группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не может до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы, их начали поливать водой в ожидании прилива, когда животные сами смогут выбраться из ловушки. На месте работают 15 человек. "Попробуем перетянуть на более глубокое место вручную, потому что техника здесь не подойдет. Начался прилив. Надеемся, что все будет хорошо", - сказал Воровский на видео, которое разместил на своей странице в "ВКонтакте" Лебедев. На кадрах видно, как люди пытаются вручную вытолкать косаток с мели.
https://ria.ru/20240513/kosatki-1945747871.html
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Спасение косаток на Камчатке
На Камчатке пытаются спасти семейство из четырех косаток, застрявших на мели. Волонтеры и спасатели в ожидании прилива вручную пытаются вытолкать косаток из ловушки на глубину. Дно лимана покрыто илом, поэтому техника добраться до них не может, рассказали местные власти.
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камчатка, сергей лебедев, общество
Камчатка, Сергей Лебедев, Общество
Прилив начался в лимане на Камчатке, где на мели застряли четыре косатки

Прилив начался в лимане, где застряли косатки, их выталкивают на глубину

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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Прилив начался в лимане на Камчатке, где на мели застряли четыре косатки, волонтеры и спасатели вручную пытаются вытолкать их на глубину, сообщил глава Соболевского района Андрей Воровский.
Ранее региональный министр по ЧС Сергей Лебедев сообщил, что группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не может до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы, их начали поливать водой в ожидании прилива, когда животные сами смогут выбраться из ловушки. На месте работают 15 человек.
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"Попробуем перетянуть на более глубокое место вручную, потому что техника здесь не подойдет. Начался прилив. Надеемся, что все будет хорошо", - сказал Воровский на видео, которое разместил на своей странице в "ВКонтакте" Лебедев.
На кадрах видно, как люди пытаются вручную вытолкать косаток с мели.
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КамчаткаСергей ЛебедевОбщество
 
 
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