https://ria.ru/20241002/korabli-1975872222.html

СМИ: американские корабли сбили несколько ракет при атаке Ирана на Израиль

СМИ: американские корабли сбили несколько ракет при атаке Ирана на Израиль - РИА Новости, 02.10.2024

СМИ: американские корабли сбили несколько ракет при атаке Ирана на Израиль

Американские корабли в Средиземном море сбили несколько ракет в ходе атаки Ирана на Израиль, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников США. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:06

2024-10-02T09:06

2024-10-02T09:06

в мире

иран

израиль

средиземное море

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американские корабли в Средиземном море сбили несколько ракет в ходе атаки Ирана на Израиль, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников США.Ранее иранское агентство IRNA сообщало, что корабли ВМС Соединенных Штатов не смогли перехватить ракеты, выпущенные во вторник Ираном в направлении Израиля."Американские эсминцы в восточной части Средиземного моря также сбили несколько ракет", - говорится в сообщении издания.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975869533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, средиземное море, обострение ситуации между ираном и израилем