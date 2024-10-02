https://ria.ru/20241002/kitay-1975872382.html

Путин заявил о высоком уровне сотрудничества с Китаем

Путин заявил о высоком уровне сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 02.10.2024

Путин заявил о высоком уровне сотрудничества с Китаем

Президент России Владимир Путин заявил, что связи РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне, страны координируют усилия в интересах построения... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:08

2024-10-02T09:08

2024-10-02T09:27

китай

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что связи РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне, страны координируют усилия в интересах построения справедливого миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня российско-китайские связи находятся на беспрецедентно высоком уровне. Наши страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, научно-технической и многих других сферах, эффективно координируют усилия в региональных и международных делах в интересах построения справедливого многополярного миропорядка", - говорится в сообщении.Путин выразил уверенность, что реализация двусторонних договоренностей, достигнутых по итогам последних встреч, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР, а также обеспечению стабильности и безопасности на евразийском континенте и во всём мире.

https://ria.ru/20241002/rossija-1975869084.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, владимир путин, в мире