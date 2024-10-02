https://ria.ru/20241002/kitay-1975872382.html
Путин заявил о высоком уровне сотрудничества с Китаем
Путин заявил о высоком уровне сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 02.10.2024
Путин заявил о высоком уровне сотрудничества с Китаем
Президент России Владимир Путин заявил, что связи РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне, страны координируют усилия в интересах построения... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:08
2024-10-02T09:08
2024-10-02T09:27
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что связи РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне, страны координируют усилия в интересах построения справедливого миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня российско-китайские связи находятся на беспрецедентно высоком уровне. Наши страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, научно-технической и многих других сферах, эффективно координируют усилия в региональных и международных делах в интересах построения справедливого многополярного миропорядка", - говорится в сообщении.Путин выразил уверенность, что реализация двусторонних договоренностей, достигнутых по итогам последних встреч, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР, а также обеспечению стабильности и безопасности на евразийском континенте и во всём мире.
https://ria.ru/20241002/rossija-1975869084.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о высоком уровне сотрудничества с Китаем
Путин: связи России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что связи РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне, страны координируют усилия в интересах построения справедливого миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня российско-китайские связи находятся на беспрецедентно высоком уровне. Наши страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, научно-технической и многих других сферах, эффективно координируют усилия в региональных и международных делах в интересах построения справедливого многополярного миропорядка", - говорится в сообщении.
Путин
выразил уверенность, что реализация двусторонних договоренностей, достигнутых по итогам последних встреч, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР, а также обеспечению стабильности и безопасности на евразийском континенте и во всём мире.