https://ria.ru/20241002/kitay-1975865668.html

Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование вместе с Россией

Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование вместе с Россией - РИА Новости, 02.10.2024

Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование вместе с Россией

Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование в акватории Северного Ледовитого океана, патрулирование осуществлялось вместе с Россией, сообщает в среду... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:05

2024-10-02T08:05

2024-10-02T08:05

китай

северный ледовитый океан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789262603_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_44b66a8a851f5ae074e1ea3f53271f6f.jpg

ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование в акватории Северного Ледовитого океана, патрулирование осуществлялось вместе с Россией, сообщает в среду управление береговой охраны КНР. "Недавно соединение кораблей береговой охраны Китая и России прибыло в Северный Ледовитый океан", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что "корабли береговой охраны КР впервые вошли в акваторию Северного Ледовитого океана, что эффективно расширило дальность океанских плаваний береговой охраны, позволило провести всестороннюю проверку возможностей кораблей береговой охраны выполнять задачи в незнакомой акватории". Указано, что патрулирование обеспечило мощную поддержку для активного участия береговой охраны КНР в международном и региональном управлении океанами.

https://ria.ru/20240926/knr-1974784890.html

китай

северный ледовитый океан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, северный ледовитый океан, россия