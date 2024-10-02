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Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование вместе с Россией
Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование вместе с Россией - РИА Новости, 02.10.2024
Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование вместе с Россией
Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование в акватории Северного Ледовитого океана, патрулирование осуществлялось вместе с Россией, сообщает в среду... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:05
2024-10-02T08:05
2024-10-02T08:05
китай
северный ледовитый океан
россия
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование в акватории Северного Ледовитого океана, патрулирование осуществлялось вместе с Россией, сообщает в среду управление береговой охраны КНР. "Недавно соединение кораблей береговой охраны Китая и России прибыло в Северный Ледовитый океан", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что "корабли береговой охраны КР впервые вошли в акваторию Северного Ледовитого океана, что эффективно расширило дальность океанских плаваний береговой охраны, позволило провести всестороннюю проверку возможностей кораблей береговой охраны выполнять задачи в незнакомой акватории". Указано, что патрулирование обеспечило мощную поддержку для активного участия береговой охраны КНР в международном и региональном управлении океанами.
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китай, северный ледовитый океан, россия
Китай, Северный Ледовитый океан, Россия
Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование вместе с Россией
Береговая охрана КНР и России провели патрулирование в Северном Ледовитом океане
ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование в акватории Северного Ледовитого океана, патрулирование осуществлялось вместе с Россией, сообщает в среду управление береговой охраны КНР.
"Недавно соединение кораблей береговой охраны Китая и России прибыло в Северный Ледовитый океан", - говорится в сообщении управления.
Отмечается, что "корабли береговой охраны КР впервые вошли в акваторию Северного Ледовитого океана, что эффективно расширило дальность океанских плаваний береговой охраны, позволило провести всестороннюю проверку возможностей кораблей береговой охраны выполнять задачи в незнакомой акватории".
Указано, что патрулирование обеспечило мощную поддержку для активного участия береговой охраны КНР в международном и региональном управлении океанами.