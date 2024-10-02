https://ria.ru/20241002/kitay-1975862066.html

Посол в Китае рассказал о поездках китайцев в Россию

Посол в Китае рассказал о поездках китайцев в Россию - РИА Новости, 02.10.2024

Посол в Китае рассказал о поездках китайцев в Россию

Почти 240 тысяч человек в Китае воспользовались электронной визой для поездки в Россию в январе-августе 2024 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:14

2024-10-02T07:14

2024-10-02T07:14

россия

китай

игорь моргулов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816430600_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_0da74f83a95fbfb3a9fb60c2666bc15e.jpg

ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Почти 240 тысяч человек в Китае воспользовались электронной визой для поездки в Россию в январе-августе 2024 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Игорь Моргулов. Посол отметил, что большое влияние на туристическую привлекательность России оказало внедрение с 1 августа прошлого года системы выдачи электронных виз, "что не только удешевило, но и принципиально упростило процедуру получения российской визы". "Так, для оформления единой электронной визы сегодня не нужно приглашений или подтверждений. Достаточно заполнить анкету, ссылка на которую есть на официальном сайте посольства, и в течение нескольких дней заявитель получает на свою электронную почту документ со специальным QR-кодом, с которым может спокойно отправляться в Россию. За первые полгода с момента введения новой системы такой услугой воспользовались около 145 тысяч человек, а за период с января по август текущего года – уже почти 240 тысяч человек", - рассказал Моргулов. Кроме того, посол напомнил, что у России с Китаем уже много лет существует взаимная договорённость о безвизовых групповых туристических поездках. "Такие группы - от 5 до 50 человек - могут находиться в России и КНР до 15 дней. Кроме того, наши транзитные пассажиры имеют возможность при определенных условиях без виз сделать остановку в 37 крупнейших городах Китая на срок до 6 суток", - сказал он. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.

https://ria.ru/20241002/kitay-1975856221.html

https://ria.ru/20241001/kitay-1975640781.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, игорь моргулов