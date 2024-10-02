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Посол в Китае рассказал о поездках китайцев в Россию - РИА Новости, 02.10.2024
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07:14 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/kitay-1975862066.html
Посол в Китае рассказал о поездках китайцев в Россию
Посол в Китае рассказал о поездках китайцев в Россию - РИА Новости, 02.10.2024
Посол в Китае рассказал о поездках китайцев в Россию
Почти 240 тысяч человек в Китае воспользовались электронной визой для поездки в Россию в январе-августе 2024 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:14
2024-10-02T07:14
россия
китай
игорь моргулов
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ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Почти 240 тысяч человек в Китае воспользовались электронной визой для поездки в Россию в январе-августе 2024 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Игорь Моргулов. Посол отметил, что большое влияние на туристическую привлекательность России оказало внедрение с 1 августа прошлого года системы выдачи электронных виз, "что не только удешевило, но и принципиально упростило процедуру получения российской визы". "Так, для оформления единой электронной визы сегодня не нужно приглашений или подтверждений. Достаточно заполнить анкету, ссылка на которую есть на официальном сайте посольства, и в течение нескольких дней заявитель получает на свою электронную почту документ со специальным QR-кодом, с которым может спокойно отправляться в Россию. За первые полгода с момента введения новой системы такой услугой воспользовались около 145 тысяч человек, а за период с января по август текущего года – уже почти 240 тысяч человек", - рассказал Моргулов. Кроме того, посол напомнил, что у России с Китаем уже много лет существует взаимная договорённость о безвизовых групповых туристических поездках. "Такие группы - от 5 до 50 человек - могут находиться в России и КНР до 15 дней. Кроме того, наши транзитные пассажиры имеют возможность при определенных условиях без виз сделать остановку в 37 крупнейших городах Китая на срок до 6 суток", - сказал он. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
https://ria.ru/20241002/kitay-1975856221.html
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россия, китай, игорь моргулов
Россия, Китай, Игорь Моргулов
Посол в Китае рассказал о поездках китайцев в Россию

Моргулов: китайцы пользуются электронной визой для поездки в Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Игорь Моргулов. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Почти 240 тысяч человек в Китае воспользовались электронной визой для поездки в Россию в январе-августе 2024 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
Посол отметил, что большое влияние на туристическую привлекательность России оказало внедрение с 1 августа прошлого года системы выдачи электронных виз, "что не только удешевило, но и принципиально упростило процедуру получения российской визы".
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"Так, для оформления единой электронной визы сегодня не нужно приглашений или подтверждений. Достаточно заполнить анкету, ссылка на которую есть на официальном сайте посольства, и в течение нескольких дней заявитель получает на свою электронную почту документ со специальным QR-кодом, с которым может спокойно отправляться в Россию. За первые полгода с момента введения новой системы такой услугой воспользовались около 145 тысяч человек, а за период с января по август текущего года – уже почти 240 тысяч человек", - рассказал Моргулов.
Кроме того, посол напомнил, что у России с Китаем уже много лет существует взаимная договорённость о безвизовых групповых туристических поездках.
"Такие группы - от 5 до 50 человек - могут находиться в России и КНР до 15 дней. Кроме того, наши транзитные пассажиры имеют возможность при определенных условиях без виз сделать остановку в 37 крупнейших городах Китая на срок до 6 суток", - сказал он.
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
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