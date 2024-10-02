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На Кипре ввели спецплан по приему и репатриации граждан третьих стран - РИА Новости, 02.10.2024
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07:05 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/kipr-1975861541.html
На Кипре ввели спецплан по приему и репатриации граждан третьих стран
На Кипре ввели спецплан по приему и репатриации граждан третьих стран - РИА Новости, 02.10.2024
На Кипре ввели спецплан по приему и репатриации граждан третьих стран
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке на Кипре введён в действие специальный национальный план Estia ("Очаг") по приему и репатриации граждан... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:05
2024-10-02T07:05
в мире
здоровье - общество
израиль
кипр
иран
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армия обороны израиля (цахал)
обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года
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АФИНЫ, 2 окт - РИА Новости. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке на Кипре введён в действие специальный национальный план Estia ("Очаг") по приему и репатриации граждан третьих стран через территорию Республики Кипр, сообщил официальный представитель островного государства Константинос Летимпиотис. "Республика Кипр находилась на высоком уровне готовности, и во вторник вечером министерская группа по управлению кризисными ситуациями Республики Кипр активировала план Estia. До сих пор не поступало никаких запросов о начале широкомасштабных операций по эвакуации. В то же время МИД Кипра уже начал координацию с тем, чтобы помочь перевезти ограниченный персонал и граждан из некоторых стран через Кипр", - говорится в заявлении Летимпиотиса. Он заявил о готовности поддержать операции по эвакуации гражданского населения. Специальный национальный план ESTIA активизируется в случае чрезвычайной ситуации или кризиса, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию граждан из близлежащего кризисного региона через территорию Кипра. Он может применяться в случае стихийных бедствий в регионе, что также может привести к эвакуации граждан ЕС и третьих стран через Кипр. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
https://ria.ru/20240930/kipr-1975615324.html
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в мире, здоровье - общество, израиль, кипр, иран, евросоюз, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Здоровье - Общество, Израиль, Кипр, Иран, Евросоюз, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 года, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
На Кипре ввели спецплан по приему и репатриации граждан третьих стран

На Кипре ввели спецплан Estia по приему и репатриации граждан третьих стран

© Pixabay / Dimitris VetsikasВид на Лимасол
Вид на Лимасол - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Вид на Лимасол. Архивное фото
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АФИНЫ, 2 окт - РИА Новости. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке на Кипре введён в действие специальный национальный план Estia ("Очаг") по приему и репатриации граждан третьих стран через территорию Республики Кипр, сообщил официальный представитель островного государства Константинос Летимпиотис.
"Республика Кипр находилась на высоком уровне готовности, и во вторник вечером министерская группа по управлению кризисными ситуациями Республики Кипр активировала план Estia. До сих пор не поступало никаких запросов о начале широкомасштабных операций по эвакуации. В то же время МИД Кипра уже начал координацию с тем, чтобы помочь перевезти ограниченный персонал и граждан из некоторых стран через Кипр", - говорится в заявлении Летимпиотиса.
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Северный Кипр надеется установить прямое авиасообщение с Россией
30 сентября, 21:25
Он заявил о готовности поддержать операции по эвакуации гражданского населения.
Специальный национальный план ESTIA активизируется в случае чрезвычайной ситуации или кризиса, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию граждан из близлежащего кризисного региона через территорию Кипра. Он может применяться в случае стихийных бедствий в регионе, что также может привести к эвакуации граждан ЕС и третьих стран через Кипр.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
Вид на город Лимассол на Кипре - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
На Кипр направили десятки военных из США, сообщили СМИ
25 сентября, 19:39
 
В миреЗдоровье - ОбществоИзраильКипрИранЕвросоюзАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 годаОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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