https://ria.ru/20241002/kipr-1975861541.html

На Кипре ввели спецплан по приему и репатриации граждан третьих стран

На Кипре ввели спецплан по приему и репатриации граждан третьих стран - РИА Новости, 02.10.2024

На Кипре ввели спецплан по приему и репатриации граждан третьих стран

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке на Кипре введён в действие специальный национальный план Estia ("Очаг") по приему и репатриации граждан... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:05

2024-10-02T07:05

2024-10-02T07:05

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армия обороны израиля (цахал)

обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года

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АФИНЫ, 2 окт - РИА Новости. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке на Кипре введён в действие специальный национальный план Estia ("Очаг") по приему и репатриации граждан третьих стран через территорию Республики Кипр, сообщил официальный представитель островного государства Константинос Летимпиотис. "Республика Кипр находилась на высоком уровне готовности, и во вторник вечером министерская группа по управлению кризисными ситуациями Республики Кипр активировала план Estia. До сих пор не поступало никаких запросов о начале широкомасштабных операций по эвакуации. В то же время МИД Кипра уже начал координацию с тем, чтобы помочь перевезти ограниченный персонал и граждан из некоторых стран через Кипр", - говорится в заявлении Летимпиотиса. Он заявил о готовности поддержать операции по эвакуации гражданского населения. Специальный национальный план ESTIA активизируется в случае чрезвычайной ситуации или кризиса, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию граждан из близлежащего кризисного региона через территорию Кипра. Он может применяться в случае стихийных бедствий в регионе, что также может привести к эвакуации граждан ЕС и третьих стран через Кипр. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20240930/kipr-1975615324.html

https://ria.ru/20240925/kipr-1974699767.html

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в мире, здоровье - общество, израиль, кипр, иран, евросоюз, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года, обострение ситуации между ираном и израилем