На Кипре ввели спецплан по приему и репатриации граждан третьих стран
На Кипре ввели спецплан Estia по приему и репатриации граждан третьих стран
© Pixabay / Dimitris VetsikasВид на Лимасол
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Вид на Лимасол. Архивное фото
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АФИНЫ, 2 окт - РИА Новости. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке на Кипре введён в действие специальный национальный план Estia ("Очаг") по приему и репатриации граждан третьих стран через территорию Республики Кипр, сообщил официальный представитель островного государства Константинос Летимпиотис.
"Республика Кипр находилась на высоком уровне готовности, и во вторник вечером министерская группа по управлению кризисными ситуациями Республики Кипр активировала план Estia. До сих пор не поступало никаких запросов о начале широкомасштабных операций по эвакуации. В то же время МИД Кипра уже начал координацию с тем, чтобы помочь перевезти ограниченный персонал и граждан из некоторых стран через Кипр", - говорится в заявлении Летимпиотиса.
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Он заявил о готовности поддержать операции по эвакуации гражданского населения.
Специальный национальный план ESTIA активизируется в случае чрезвычайной ситуации или кризиса, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию граждан из близлежащего кризисного региона через территорию Кипра. Он может применяться в случае стихийных бедствий в регионе, что также может привести к эвакуации граждан ЕС и третьих стран через Кипр.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
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