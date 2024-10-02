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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 02.10.2024 (обновлено: 23:37 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/kiev-1976057514.html
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:34
2024-10-02T23:37
в мире
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве объявлена с 23.14 мск среды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976019544.html
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве объявлена с 23.14 мск среды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Выйти на границы". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы для ВСУ
Вчера, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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