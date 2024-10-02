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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.10.2024

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:34

2024-10-02T23:34

2024-10-02T23:37

в мире

специальная военная операция на украине

киев

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дмитрий песков

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве объявлена с 23.14 мск среды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976019544.html

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в мире, киев, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины