В Киеве задержали четверых подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ
СБУ сообщила о задержании четверых поджигателей автомобилей военных ВСУ в Киеве
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о задержании четверых граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ в Киеве.
"СБУ и Нацполиция задержали еще четверых поджигателей автомобилей военных в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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Уточняется, что в числе задержанных трое мужчин и женщина, они поджигали автомобили при помощи легковоспламеняющихся смесей. За сутки они сожгли три машины, их задержали по горячим следам. Задержанным, как утверждается, вменяется статья "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.
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