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В Киеве задержали четверых подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
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13:36 02.10.2024 (обновлено: 14:10 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/kiev-1975935299.html
В Киеве задержали четверых подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ
В Киеве задержали четверых подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
В Киеве задержали четверых подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о задержании четверых граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ в Киеве. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:36
2024-10-02T14:10
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о задержании четверых граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ в Киеве. "СБУ и Нацполиция задержали еще четверых поджигателей автомобилей военных в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Уточняется, что в числе задержанных трое мужчин и женщина, они поджигали автомобили при помощи легковоспламеняющихся смесей. За сутки они сожгли три машины, их задержали по горячим следам. Задержанным, как утверждается, вменяется статья "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Им грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.
https://ria.ru/20240924/odessa-1974397499.html
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в мире, киев, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
В Киеве задержали четверых подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ

СБУ сообщила о задержании четверых поджигателей автомобилей военных ВСУ в Киеве

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о задержании четверых граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ в Киеве.
"СБУ и Нацполиция задержали еще четверых поджигателей автомобилей военных в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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Уточняется, что в числе задержанных трое мужчин и женщина, они поджигали автомобили при помощи легковоспламеняющихся смесей. За сутки они сожгли три машины, их задержали по горячим следам. Задержанным, как утверждается, вменяется статья "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.
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