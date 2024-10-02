https://ria.ru/20241002/kiev-1975935299.html

В Киеве задержали четверых подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ

В Киеве задержали четверых подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024

В Киеве задержали четверых подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о задержании четверых граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ в Киеве. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:36

2024-10-02T13:36

2024-10-02T14:10

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о задержании четверых граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ в Киеве. "СБУ и Нацполиция задержали еще четверых поджигателей автомобилей военных в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Уточняется, что в числе задержанных трое мужчин и женщина, они поджигали автомобили при помощи легковоспламеняющихся смесей. За сутки они сожгли три машины, их задержали по горячим следам. Задержанным, как утверждается, вменяется статья "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Им грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы.

https://ria.ru/20240924/odessa-1974397499.html

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