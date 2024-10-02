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Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле - РИА Новости, 02.10.2024
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10:09 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/khusity-1975886965.html
Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле
Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле - РИА Новости, 02.10.2024
Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле
Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле, ракеты успешно достигли целей, говорится в заявлении военного представителя... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:09
2024-10-02T10:09
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле, ракеты успешно достигли целей, говорится в заявлении военного представителя хуситов. "Ракетные силы.. провели военную операцию, целями которой были военные объекты... (в Израиле) с применением крылатых ракет... Ракеты смогли успешно достичь целей", - указано в релизе. Хуситы также подтвердили готовность участвовать в любой совместной военной операции против Израиля.
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле

Йеменские хуситы ударили крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле, ракеты успешно достигли целей, говорится в заявлении военного представителя хуситов.
"Ракетные силы.. провели военную операцию, целями которой были военные объекты... (в Израиле) с применением крылатых ракет... Ракеты смогли успешно достичь целей", - указано в релизе.
Хуситы также подтвердили готовность участвовать в любой совместной военной операции против Израиля.
Часть иранской ракеты после удара по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
СМИ раскрыли детали удара Ирана по Израилю
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В миреИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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