https://ria.ru/20241002/khusity-1975886965.html

Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле

Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле - РИА Новости, 02.10.2024

Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле

Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле, ракеты успешно достигли целей, говорится в заявлении военного представителя... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:09

2024-10-02T10:09

2024-10-02T10:09

в мире

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле, ракеты успешно достигли целей, говорится в заявлении военного представителя хуситов. "Ракетные силы.. провели военную операцию, целями которой были военные объекты... (в Израиле) с применением крылатых ракет... Ракеты смогли успешно достичь целей", - указано в релизе. Хуситы также подтвердили готовность участвовать в любой совместной военной операции против Израиля.

https://ria.ru/20241002/iran-1975879183.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024