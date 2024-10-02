https://ria.ru/20241002/khusity-1975886965.html
Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле
Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле - РИА Новости, 02.10.2024
Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле
Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле, ракеты успешно достигли целей, говорится в заявлении военного представителя... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:09
2024-10-02T10:09
2024-10-02T10:09
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле, ракеты успешно достигли целей, говорится в заявлении военного представителя хуситов. "Ракетные силы.. провели военную операцию, целями которой были военные объекты... (в Израиле) с применением крылатых ракет... Ракеты смогли успешно достичь целей", - указано в релизе. Хуситы также подтвердили готовность участвовать в любой совместной военной операции против Израиля.
https://ria.ru/20241002/iran-1975879183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Йеменские хуситы ударили по военным объектам в Израиле
Йеменские хуситы ударили крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле