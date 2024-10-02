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Суд в Киеве удовлетворил жалобу общины на снос храма Десятинного монастыря - РИА Новости, 02.10.2024
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Религия
 
13:49 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/khram-1975937742.html
Суд в Киеве удовлетворил жалобу общины на снос храма Десятинного монастыря
Суд в Киеве удовлетворил жалобу общины на снос храма Десятинного монастыря - РИА Новости, 02.10.2024
Суд в Киеве удовлетворил жалобу общины на снос храма Десятинного монастыря
Суд в Киеве удовлетворил апелляцию общины Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) по жалобе на незаконный снос... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:49
2024-10-02T13:49
религия
киев
религия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Суд в Киеве удовлетворил апелляцию общины Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) по жалобе на незаконный снос Владимиро-Ольгинского храма этого монастыря, заявил адвокат и протоиерей УПЦ Никита Чекман. "Есть хорошие новости из Северного апелляционного хозяйственного суда. Только что там было судебное заседание по делу о сносе Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня была удовлетворена апелляционная жалоба религиозной общины Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы и отменено постановление хозяйственного суда города Киева, которым была оставлена без рассмотрения жалоба на незаконные действия государственного исполнителя. Суд учел доводы религиозной общины, отменил решение суда первой инстанции и направил на повторное рассмотрение", – сказал Чекман в видеообращении в своем Telegram-канале. Община будет добиваться ответственности тех, кто организовал снос храма, хотя это его не вернет. Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ханом Батыем, однако сохранился его фундамент. На его месте был построен Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря УПЦ. Он был снесен в мае 2024 года по решению украинского суда.
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Суд в Киеве удовлетворил жалобу общины на снос храма Десятинного монастыря

Суд в Киеве удовлетворил апелляцию общины на снос церкви Десятинного монастыря

CC BY-SA 4.0 / AAndy9555 / Новый каменный Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря / Cropped imageВладимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
CC BY-SA 4.0 / AAndy9555 / Новый каменный Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря / Cropped image
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Суд в Киеве удовлетворил апелляцию общины Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) по жалобе на незаконный снос Владимиро-Ольгинского храма этого монастыря, заявил адвокат и протоиерей УПЦ Никита Чекман.
"Есть хорошие новости из Северного апелляционного хозяйственного суда. Только что там было судебное заседание по делу о сносе Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня была удовлетворена апелляционная жалоба религиозной общины Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы и отменено постановление хозяйственного суда города Киева, которым была оставлена без рассмотрения жалоба на незаконные действия государственного исполнителя. Суд учел доводы религиозной общины, отменил решение суда первой инстанции и направил на повторное рассмотрение", – сказал Чекман в видеообращении в своем Telegram-канале.
Община будет добиваться ответственности тех, кто организовал снос храма, хотя это его не вернет.
Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ханом Батыем, однако сохранился его фундамент. На его месте был построен Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря УПЦ. Он был снесен в мае 2024 года по решению украинского суда.
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