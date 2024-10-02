Рейтинг@Mail.ru
Глава Химок Волошин проверил работу котельных в городском округе - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/khimki-1975920477.html
Глава Химок Волошин проверил работу котельных в городском округе
Глава Химок Волошин проверил работу котельных в городском округе - РИА Новости, 02.10.2024
Глава Химок Волошин проверил работу котельных в городском округе
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работу котельных в Луневском, Кутузовском и Старых Химках, к ним подключены свыше 100 домов, почти 30... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:24
2024-10-02T12:24
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975920169_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_7d91f3be0c139fc638c3ec9133fa9b80.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работу котельных в Луневском, Кутузовском и Старых Химках, к ним подключены свыше 100 домов, почти 30 соцобъектов и предприятий, сообщает пресс-служба администрации округа. "Продолжаем объезд котельных в Химках. У специалистов было несколько месяцев, чтобы привести все объекты теплоснабжения округа к зиме — проверяем, как проведена работа", — сказал Волошин, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что это уже вторая большая выездная проверка работы котельных главой Химок. Ранее в округе в рамках подготовки к зиме провели противоаварийные тренировки, пробные пуски тепла. "По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в округе подключают к теплу школы, детские сады, поликлиники и дома", - говорится в сообщении. Всего в городском округе 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения.
https://ria.ru/20240927/khimki--1975127876.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975920169_163:176:2658:2047_1920x0_80_0_0_fa36ef595ae2694a6c17b0e7673a4428.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)

Глава Химок Волошин проверил работу котельных в городском округе

© Фото : пресс-служба администрации ХимокГлава Химок Дмитрий Волошин проверил работу котельных в городском округе
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работу котельных в городском округе - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил работу котельных в городском округе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работу котельных в Луневском, Кутузовском и Старых Химках, к ним подключены свыше 100 домов, почти 30 соцобъектов и предприятий, сообщает пресс-служба администрации округа.
"Продолжаем объезд котельных в Химках. У специалистов было несколько месяцев, чтобы привести все объекты теплоснабжения округа к зиме — проверяем, как проведена работа", — сказал Волошин, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что это уже вторая большая выездная проверка работы котельных главой Химок. Ранее в округе в рамках подготовки к зиме провели противоаварийные тренировки, пробные пуски тепла.
"По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в округе подключают к теплу школы, детские сады, поликлиники и дома", - говорится в сообщении.
Всего в городском округе 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения.
В Химках заменили 12 тысяч светильников с начала года - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Химках заменили 12 тысяч светильников с начала этого года
27 сентября, 17:26
 
Химки (городской округ в Московской области)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала