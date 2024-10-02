https://ria.ru/20241002/khimki-1975920477.html
Глава Химок Волошин проверил работу котельных в городском округе
Глава Химок Волошин проверил работу котельных в городском округе - РИА Новости, 02.10.2024
Глава Химок Волошин проверил работу котельных в городском округе
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работу котельных в Луневском, Кутузовском и Старых Химках, к ним подключены свыше 100 домов, почти 30... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:24
2024-10-02T12:24
2024-10-02T12:24
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работу котельных в Луневском, Кутузовском и Старых Химках, к ним подключены свыше 100 домов, почти 30 соцобъектов и предприятий, сообщает пресс-служба администрации округа. "Продолжаем объезд котельных в Химках. У специалистов было несколько месяцев, чтобы привести все объекты теплоснабжения округа к зиме — проверяем, как проведена работа", — сказал Волошин, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что это уже вторая большая выездная проверка работы котельных главой Химок. Ранее в округе в рамках подготовки к зиме провели противоаварийные тренировки, пробные пуски тепла. "По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в округе подключают к теплу школы, детские сады, поликлиники и дома", - говорится в сообщении. Всего в городском округе 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения.
https://ria.ru/20240927/khimki--1975127876.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работу котельных в Луневском, Кутузовском и Старых Химках, к ним подключены свыше 100 домов, почти 30 соцобъектов и предприятий, сообщает пресс-служба администрации округа.
"Продолжаем объезд котельных в Химках
. У специалистов было несколько месяцев, чтобы привести все объекты теплоснабжения округа к зиме — проверяем, как проведена работа", — сказал Волошин, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что это уже вторая большая выездная проверка работы котельных главой Химок. Ранее в округе в рамках подготовки к зиме провели противоаварийные тренировки, пробные пуски тепла.
"По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в округе подключают к теплу школы, детские сады, поликлиники и дома", - говорится в сообщении.
Всего в городском округе 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения.