https://ria.ru/20241002/khimki-1975920477.html

Глава Химок Волошин проверил работу котельных в городском округе

Глава Химок Волошин проверил работу котельных в городском округе - РИА Новости, 02.10.2024

Глава Химок Волошин проверил работу котельных в городском округе

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работу котельных в Луневском, Кутузовском и Старых Химках, к ним подключены свыше 100 домов, почти 30... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:24

2024-10-02T12:24

2024-10-02T12:24

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работу котельных в Луневском, Кутузовском и Старых Химках, к ним подключены свыше 100 домов, почти 30 соцобъектов и предприятий, сообщает пресс-служба администрации округа. "Продолжаем объезд котельных в Химках. У специалистов было несколько месяцев, чтобы привести все объекты теплоснабжения округа к зиме — проверяем, как проведена работа", — сказал Волошин, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что это уже вторая большая выездная проверка работы котельных главой Химок. Ранее в округе в рамках подготовки к зиме провели противоаварийные тренировки, пробные пуски тепла. "По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в округе подключают к теплу школы, детские сады, поликлиники и дома", - говорится в сообщении. Всего в городском округе 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения.

https://ria.ru/20240927/khimki--1975127876.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)