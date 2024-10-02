https://ria.ru/20241002/khezbolla-1976030296.html

"Хезболла" атаковала группы израильских военных в пограничных поселениях

"Хезболла" атаковала группы израильских военных в пограничных поселениях - РИА Новости, 02.10.2024

"Хезболла" атаковала группы израильских военных в пограничных поселениях

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали места скопления живой силы израильской армии в приграничной зоне, среди военных есть убитые и раненые, сообщает... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:59

2024-10-02T19:59

2024-10-02T20:00

в мире

ливан

израиль

бейрут

хамас

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg

БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали места скопления живой силы израильской армии в приграничной зоне, среди военных есть убитые и раненые, сообщает пресс-служба движения в среду. "Бойцы исламского сопротивления выпустили направленную ракету по группе вражеских сил между Одейси и Маскафааном. Среди них есть убитые и раненые",- написано в заявлении. Также около 15.20 (совпадает с мск) бойцы "Хезболлах" ударили ракетами по месту скопления израильских военных в пограничном поселении Абирим. Ещё одна группа израильских силовиков подверглась ракетному обстрелу в районе между Маскафааном и Кфарджельади. В среду утром бойцы ливанского сопротивления впервые вступили в полноконтактный бой с израильским военными, устроив им засаду в районе поселения Одейси, позже подобное боестолкновение произошло в районе ливанского поселения Марун ар-Рас, а на границе в районе поселения Ярун бойцы сопротивления устроили засаду, с применением направленной взрывчатки подорвав диверсионную группу израильских военных, которая предприняла попытку перейти на территорию Ливана. Израильская артиллерия и авиация в свою очередь продолжила в среду наносить удары по югу и востоку Ливана, также под удар боевой авиации попали и кварталы южного пригорода Бейрута, где были полностью разрушены несколько многоэтажных жилых домов. Израиль с 1 октября 2023 года проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241002/mwm-1975941707.html

https://ria.ru/20241002/iran-1975902814.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, бейрут, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024