"Хезболла" атаковала группы израильских военных в пограничных поселениях
"Хезболла" атаковала израильскую армию в приграничной зоне
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали места скопления живой силы израильской армии в приграничной зоне, среди военных есть убитые и раненые, сообщает пресс-служба движения в среду.
"Бойцы исламского сопротивления выпустили направленную ракету по группе вражеских сил между Одейси и Маскафааном. Среди них есть убитые и раненые",- написано в заявлении.
Также около 15.20 (совпадает с мск) бойцы "Хезболлах" ударили ракетами по месту скопления израильских военных в пограничном поселении Абирим. Ещё одна группа израильских силовиков подверглась ракетному обстрелу в районе между Маскафааном и Кфарджельади.
В среду утром бойцы ливанского сопротивления впервые вступили в полноконтактный бой с израильским военными, устроив им засаду в районе поселения Одейси, позже подобное боестолкновение произошло в районе ливанского поселения Марун ар-Рас, а на границе в районе поселения Ярун бойцы сопротивления устроили засаду, с применением направленной взрывчатки подорвав диверсионную группу израильских военных, которая предприняла попытку перейти на территорию Ливана.
Израильская артиллерия и авиация в свою очередь продолжила в среду наносить удары по югу и востоку Ливана, также под удар боевой авиации попали и кварталы южного пригорода Бейрута, где были полностью разрушены несколько многоэтажных жилых домов.
Израиль с 1 октября 2023 года проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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