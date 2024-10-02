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"Хезболла" атаковала группы израильских военных в пограничных поселениях - РИА Новости, 02.10.2024
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19:59 02.10.2024 (обновлено: 20:00 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/khezbolla-1976030296.html
"Хезболла" атаковала группы израильских военных в пограничных поселениях
"Хезболла" атаковала группы израильских военных в пограничных поселениях - РИА Новости, 02.10.2024
"Хезболла" атаковала группы израильских военных в пограничных поселениях
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали места скопления живой силы израильской армии в приграничной зоне, среди военных есть убитые и раненые, сообщает... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:59
2024-10-02T20:00
в мире
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бейрут
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали места скопления живой силы израильской армии в приграничной зоне, среди военных есть убитые и раненые, сообщает пресс-служба движения в среду. "Бойцы исламского сопротивления выпустили направленную ракету по группе вражеских сил между Одейси и Маскафааном. Среди них есть убитые и раненые",- написано в заявлении. Также около 15.20 (совпадает с мск) бойцы "Хезболлах" ударили ракетами по месту скопления израильских военных в пограничном поселении Абирим. Ещё одна группа израильских силовиков подверглась ракетному обстрелу в районе между Маскафааном и Кфарджельади. В среду утром бойцы ливанского сопротивления впервые вступили в полноконтактный бой с израильским военными, устроив им засаду в районе поселения Одейси, позже подобное боестолкновение произошло в районе ливанского поселения Марун ар-Рас, а на границе в районе поселения Ярун бойцы сопротивления устроили засаду, с применением направленной взрывчатки подорвав диверсионную группу израильских военных, которая предприняла попытку перейти на территорию Ливана. Израильская артиллерия и авиация в свою очередь продолжила в среду наносить удары по югу и востоку Ливана, также под удар боевой авиации попали и кварталы южного пригорода Бейрута, где были полностью разрушены несколько многоэтажных жилых домов. Израиль с 1 октября 2023 года проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241002/mwm-1975941707.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" атаковала группы израильских военных в пограничных поселениях

"Хезболла" атаковала израильскую армию в приграничной зоне

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали места скопления живой силы израильской армии в приграничной зоне, среди военных есть убитые и раненые, сообщает пресс-служба движения в среду.
"Бойцы исламского сопротивления выпустили направленную ракету по группе вражеских сил между Одейси и Маскафааном. Среди них есть убитые и раненые",- написано в заявлении.
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Также около 15.20 (совпадает с мск) бойцы "Хезболлах" ударили ракетами по месту скопления израильских военных в пограничном поселении Абирим. Ещё одна группа израильских силовиков подверглась ракетному обстрелу в районе между Маскафааном и Кфарджельади.
В среду утром бойцы ливанского сопротивления впервые вступили в полноконтактный бой с израильским военными, устроив им засаду в районе поселения Одейси, позже подобное боестолкновение произошло в районе ливанского поселения Марун ар-Рас, а на границе в районе поселения Ярун бойцы сопротивления устроили засаду, с применением направленной взрывчатки подорвав диверсионную группу израильских военных, которая предприняла попытку перейти на территорию Ливана.
Израильская артиллерия и авиация в свою очередь продолжила в среду наносить удары по югу и востоку Ливана, также под удар боевой авиации попали и кварталы южного пригорода Бейрута, где были полностью разрушены несколько многоэтажных жилых домов.
Израиль с 1 октября 2023 года проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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