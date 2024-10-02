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"Хезболла" заявила о первом бое с израильской пехотой - РИА Новости, 02.10.2024
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07:07 02.10.2024 (обновлено: 10:30 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/khezbolla-1975861712.html
"Хезболла" заявила о первом бое с израильской пехотой
"Хезболла" заявила о первом бое с израильской пехотой - РИА Новости, 02.10.2024
"Хезболла" заявила о первом бое с израильской пехотой
Ливанское шиитское движение "Хезболла" впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой ЦАХАЛ у... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:07
2024-10-02T10:30
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой ЦАХАЛ у населенного пункта Одайсе на юге страны. &quot;Бойцы исламского сопротивления на рассвете в среду &lt;...&gt; столкнулись с силами вражеской израильской пехоты, которые пытались проникнуть в населенный пункт Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер, и вступили с ними в бой, нанеся им потери и вынудив их отступить&quot;, — указано в заявлении в Telegram-канале &quot;Исламского сопротивления&quot;.ЦАХАЛ, в свою очередь, заявила об ожесточенных боях на юге Ливана и призвал местных жителей воздержаться от поездок к югу от реки Литани.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.В понедельник Армия обороны Израиля заявила, что начала ограниченные наземные рейды против шиитского движения "Хезболла" в приграничной зоне на юге Ливана. Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ. Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах арабской страны синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.С утра 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под обстрелом оказались десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен второй ливанской войны 2006 года.После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила о первом бое с израильской пехотой

"Хезболла" заявила, что вступила в бой с израильской пехотой на юге Ливана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла". Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой ЦАХАЛ у населенного пункта Одайсе на юге страны.
«

"Бойцы исламского сопротивления на рассвете в среду <...> столкнулись с силами вражеской израильской пехоты, которые пытались проникнуть в населенный пункт Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер, и вступили с ними в бой, нанеся им потери и вынудив их отступить", — указано в заявлении в Telegram-канале "Исламского сопротивления".

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ЦАХАЛ, в свою очередь, заявила об ожесточенных боях на юге Ливана и призвал местных жителей воздержаться от поездок к югу от реки Литани.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.
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В понедельник Армия обороны Израиля заявила, что начала ограниченные наземные рейды против шиитского движения "Хезболла" в приграничной зоне на юге Ливана. Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ. Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.
Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах арабской страны синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.
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С утра 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под обстрелом оказались десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен второй ливанской войны 2006 года.
После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.
Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля.
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В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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