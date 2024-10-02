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Армия Израиля ликвидировала командира дивизии "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 02.10.2024
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01:37 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/khezbolla-1975846440.html
Армия Израиля ликвидировала командира дивизии "Хезболлы" в Бейруте
Армия Израиля ликвидировала командира дивизии "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 02.10.2024
Армия Израиля ликвидировала командира дивизии "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате точечного удара в Бейруте ликвидировала Ду аль-Факар Ханауви - командира дивизии "Имам Хусейн" шиитского ливанского... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:37
2024-10-02T01:37
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате точечного удара в Бейруте ликвидировала Ду аль-Факар Ханауви - командира дивизии "Имам Хусейн" шиитского ливанского движения "Хезболлах", сообщила во вторник пресс-служба армии. "Первого октября 2024 года, силы ЦАХАЛ ликвидировали террориста Ду аль-Факара Ханауви, командира дивизии "Имам Хусейн" движения "Хезболлах". Получив точные разведданные, истребители ЦАХАЛ нанесли точечный удар по Бейруту и уничтожили его", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Ханауви ранее руководил бойцами движения в сирийском городе Алеппо, после чего был назначен командиром дивизии. В сообщении отмечается, что Ханауви был ликвидирован вместе с Мухаммадом Джауадом Касиром, отвечавшим за поставку вооружения бойцам движения из Ирана в Ливан. В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975838837.html
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в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля ликвидировала командира дивизии "Хезболлы" в Бейруте

Армия Израиля ликвидировала командира дивизии "Имам Хусейн" в Бейруте

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Бейруте
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате точечного удара в Бейруте ликвидировала Ду аль-Факар Ханауви - командира дивизии "Имам Хусейн" шиитского ливанского движения "Хезболлах", сообщила во вторник пресс-служба армии.
"Первого октября 2024 года, силы ЦАХАЛ ликвидировали террориста Ду аль-Факара Ханауви, командира дивизии "Имам Хусейн" движения "Хезболлах". Получив точные разведданные, истребители ЦАХАЛ нанесли точечный удар по Бейруту и уничтожили его", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что Ханауви ранее руководил бойцами движения в сирийском городе Алеппо, после чего был назначен командиром дивизии. В сообщении отмечается, что Ханауви был ликвидирован вместе с Мухаммадом Джауадом Касиром, отвечавшим за поставку вооружения бойцам движения из Ирана в Ливан.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
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