https://ria.ru/20241002/khersonskaya-1975917169.html

В Херсонской области за сутки при обстрелах погибли два человека

В Херсонской области за сутки при обстрелах погибли два человека - РИА Новости, 02.10.2024

В Херсонской области за сутки при обстрелах погибли два человека

В Херсонской области за сутки от ударов ВСУ погибло два человека, среди них 15-летний юноша, пострадали трое, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:09

2024-10-02T12:09

2024-10-02T12:16

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. В Херсонской области за сутки от ударов ВСУ погибло два человека, среди них 15-летний юноша, пострадали трое, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В результате террористических атак в Каховке погиб 15-летний юноша. В Новой Каховке убит один мирный житель, еще два человека ранены. В Алешках контужена 73-летняя женщина. Повреждения получили гражданские объекты, в том числе Каховская ЦРБ", - написал Сальдо.Губернатор подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.По его словам, за минувшие сутки под удары ВСУ попали 13 населенных пунктов на левом берегу области. Противник выпустил по ним более 40 артиллерийских снарядов и минометных мин, а также использовал для нападений на гражданские объекты беспилотники различных типов.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241001/vsu-1975793173.html

https://ria.ru/20241002/polsha-1975914069.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия