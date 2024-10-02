https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html

"Хелен" стал вторым по смертоносности ураганом США за более чем полвека

"Хелен" стал вторым по смертоносности ураганом США за более чем полвека - РИА Новости, 02.10.2024

"Хелен" стал вторым по смертоносности ураганом США за более чем полвека

Ураган "Хелен" стал вторым по смертоносности ураганом США за более чем полвека, число погибших в результате него превысило 160 человек, сообщает телеканал Fox... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:42

2024-10-02T07:42

2024-10-02T11:17

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ураган "Хелен" стал вторым по смертоносности ураганом США за более чем полвека, число погибших в результате него превысило 160 человек, сообщает телеканал Fox News. "Хелен" — это отныне второй по смертоносности ураган, ударивший по США за последние 55 лет, он уступает лишь урагану "Катрина" 2005 года", — указывает телеканал. Отмечается, что сотни людей остаются пропавшими без вести после урагана "Хелен" в США на фоне отсутствия электричества и доступа к связи из-за стихии. По данным телеканала, на заправках в пострадавшем от урагана штате Северная Каролина образовались очереди, из-за которых участились конфликты. Местная полиция планирует направить силовиков на заправки, чтобы их предотвращать. Ранее Пентагон сообщил, что ведомство привлекло тысячи бойцов Национальной гвардии, сотни тактических транспортных средств и десятки вертолетов в регионы, пострадавшие от разрушительного урагана "Хелен", который обрушился на восточное побережье страны. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден планирует в среду посетить пострадавшую от урагана Северную Каролину, а также "как можно скорее" побывать в Джорджии и Флориде. В понедельник советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл сообщила журналистам, что жертвами обрушившегося на США разрушительного урагана "Хелен" могли стать до 600 человек, однако американская администрация не располагает точной цифрой. Она добавила, что власти на данном этапе не берутся оценивать масштабы ущерба, который причинил американским домохозяйствам разгул стихии.

https://ria.ru/20240930/uragan-1975619557.html

https://ria.ru/20240930/bajden-1975602843.html

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в мире, сша, северная каролина, джорджия, джо байден, министерство обороны сша