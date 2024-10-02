https://ria.ru/20241002/kharris-1976042873.html

Харрис обходит Трампа по популярности в колеблющихся штатах, показал опрос

Харрис обходит Трампа по популярности в колеблющихся штатах, показал опрос - РИА Новости, 02.10.2024

Харрис обходит Трампа по популярности в колеблющихся штатах, показал опрос

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев Дональда Трампа на один процентный пункт по... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T21:18

2024-10-02T21:18

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев Дональда Трампа на один процентный пункт по популярности в семи колеблющихся штатах, следует из опроса аналитического портала Cook Political Report и исследовательских фирм BSG и GS Strategy Group. Согласно результатам опроса, 49% опрошенных готовы поддержать Харрис, в то время как за Трампа готовы проголосовать 48% респондентов. Еще 2% не определились с выбором. Мнения о том, кто из двух кандидатов с большей вероятностью нанесет вред США в долгосрочной перспективе, разделились поровну: одинаковое количество респондентов (50%) называют демократа и республиканца. Опрос проводился 19-25 сентября среди 2941 вероятных избирателей из колеблющихся штатов Аризона, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Невада, Пенсильвания и Висконсин. Погрешность не приводится. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241002/kharris-1975912360.html

https://ria.ru/20240925/kharris-1974649598.html

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в мире, сша, аризона, джорджия, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024