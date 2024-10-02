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Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов в Харькове - РИА Новости, 02.10.2024
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07:25 02.10.2024 (обновлено: 07:34 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/kharkov-1975862919.html
Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов в Харькове
Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов в Харькове - РИА Новости, 02.10.2024
Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов в Харькове
Удар нанесен по складу боеприпасов в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:25
2024-10-02T07:34
в мире
харьков
дергачи
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Удар нанесен по складу боеприпасов в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Пригород Харькова, Дергачи получил ночью удар по складу с военными припасами. В 4 часа утра в пригород Харькова Дергачи прилетело два ФАБа. По словам харьковчан, после мощных взрывов последовала долгая детонация… После взрыва возник серьезный пожар и пропало электричество", — сказал Лебедев. По его словам, вероятно, в результате взрыва от расположенной рядом нефтебазы была повреждена подстанция "Дергачи-Тяговая". "Рядом с нефтебазой расположены ангары металлобазы и бетонного завода, которые используются как временное хранение БК перед отправкой на линию боестолкновения. Периодически в ангарах и рядом с ними ставят технику, прибывшую по железной дороге перед распределением по подразделениям", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975855555.html
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в мире, харьков, дергачи, сергей лебедев
В мире, Харьков, Дергачи, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов в Харькове

Лебедев: в пригороде Харькова нанесен удар по складу боеприпасов

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Удар нанесен по складу боеприпасов в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Пригород Харькова, Дергачи получил ночью удар по складу с военными припасами. В 4 часа утра в пригород Харькова Дергачи прилетело два ФАБа. По словам харьковчан, после мощных взрывов последовала долгая детонация… После взрыва возник серьезный пожар и пропало электричество", — сказал Лебедев.
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По его словам, вероятно, в результате взрыва от расположенной рядом нефтебазы была повреждена подстанция "Дергачи-Тяговая".
"Рядом с нефтебазой расположены ангары металлобазы и бетонного завода, которые используются как временное хранение БК перед отправкой на линию боестолкновения. Периодически в ангарах и рядом с ними ставят технику, прибывшую по железной дороге перед распределением по подразделениям", — добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В миреХарьковДергачиСергей Лебедев
 
 
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