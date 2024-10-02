Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов в Харькове
Лебедев: в пригороде Харькова нанесен удар по складу боеприпасов
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Удар нанесен по складу боеприпасов в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Пригород Харькова, Дергачи получил ночью удар по складу с военными припасами. В 4 часа утра в пригород Харькова Дергачи прилетело два ФАБа. По словам харьковчан, после мощных взрывов последовала долгая детонация… После взрыва возник серьезный пожар и пропало электричество", — сказал Лебедев.
По его словам, вероятно, в результате взрыва от расположенной рядом нефтебазы была повреждена подстанция "Дергачи-Тяговая".
"Рядом с нефтебазой расположены ангары металлобазы и бетонного завода, которые используются как временное хранение БК перед отправкой на линию боестолкновения. Периодически в ангарах и рядом с ними ставят технику, прибывшую по железной дороге перед распределением по подразделениям", — добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.