https://ria.ru/20241002/kharkov-1975862919.html

Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов в Харькове

Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов в Харькове - РИА Новости, 02.10.2024

Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов в Харькове

Удар нанесен по складу боеприпасов в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:25

2024-10-02T07:25

2024-10-02T07:34

в мире

харьков

дергачи

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Удар нанесен по складу боеприпасов в пригороде Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Пригород Харькова, Дергачи получил ночью удар по складу с военными припасами. В 4 часа утра в пригород Харькова Дергачи прилетело два ФАБа. По словам харьковчан, после мощных взрывов последовала долгая детонация… После взрыва возник серьезный пожар и пропало электричество", — сказал Лебедев. По его словам, вероятно, в результате взрыва от расположенной рядом нефтебазы была повреждена подстанция "Дергачи-Тяговая". "Рядом с нефтебазой расположены ангары металлобазы и бетонного завода, которые используются как временное хранение БК перед отправкой на линию боестолкновения. Периодически в ангарах и рядом с ними ставят технику, прибывшую по железной дороге перед распределением по подразделениям", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975855555.html

https://ria.ru/20241002/nato-1975847815.html

харьков

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в мире, харьков, дергачи, сергей лебедев