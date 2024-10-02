https://ria.ru/20241002/khamas-1976025409.html

ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Израиле

ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Израиле - РИА Новости, 02.10.2024

ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Израиле

Военное крыло палестинского движения ХАМАС — "Бригады "Аль-Кассам" — опубликовало заявление, в котором взяло на себя ответственность за теракт на юге Тель-Авива РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:26

2024-10-02T19:26

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КАИР, 2 окт — РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС — "Бригады "Аль-Кассам" — опубликовало заявление, в котором взяло на себя ответственность за теракт на юге Тель-Авива накануне вечером, в котором погибли семь человек."Бригады "Аль-Кассам" взяли на себя ответственность за операцию "Яффо", <...> которая привела к гибели семи сионистов и ранению еще 16", — говорится в заявлении.Во вторник, 1 октября, на юге Тель-Авива два террориста с автоматическими винтовками М-16 вошли в трамвай и открыли огонь по пассажирам. Затем они пошли пешком по Иерусалимскому проспекту в районе Яффо и стреляли по прохожим.В теракте погибли семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.Нападавшими оказались палестинцы из Хеврона, одного из них ликвидировали на месте, второй получил тяжелое ранение.Армия обороны Израиля сообщила, что "нанесла на карту дома двух террористов". Кроме того, израильские силовики задержали нескольких подозреваемых, которые могли содействовать в доставке оружия и пересечении границы.Известно, что среди погибших граждане Греции и Молдавии, тяжелые ранения получили граждане Белоруссии и Украины.

https://ria.ru/20240928/khamas-1975242002.html

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в мире, израиль, хамас, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иерусалим, хеврона