https://ria.ru/20241002/kenguru-1976040990.html

Во Владимирской области задержали подозреваемого в краже детенышей кенгуру

Во Владимирской области задержали подозреваемого в краже детенышей кенгуру - РИА Новости, 02.10.2024

Во Владимирской области задержали подозреваемого в краже детенышей кенгуру

Подозреваемого в краже детенышей кенгуру из ярославского и калужского зоопарков задержали, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:59

2024-10-02T20:59

2024-10-02T21:26

происшествия

ярославская область

калужская область

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Подозреваемого в краже детенышей кенгуру из ярославского и калужского зоопарков задержали, сообщил РИА Новости информированный источник."Подозреваемый задержан во Владимирской области правоохранительными органами Ярославской области. Один кенгуренок, тот, что помладше, вероятно, похищенный в Калужской области, погиб", — рассказал он.Собеседник агентства не смог уточнить, все ли три похищенных кенгуренка были при мужчине во время задержания.В понедельник полиция Ярославской области возбудила уголовное дело из-за похищения кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе учреждения уточнили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области — там из зоопарка в Жуковском районе в ночь на 30 октября похитили двух детенышей кенгуру.

https://ria.ru/20241002/jaroslavl-1975994329.html

ярославская область

калужская область

ярославль

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происшествия, ярославская область, калужская область, ярославль