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Во Владимирской области задержали подозреваемого в краже детенышей кенгуру - РИА Новости, 02.10.2024
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20:59 02.10.2024 (обновлено: 21:26 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/kenguru-1976040990.html
Во Владимирской области задержали подозреваемого в краже детенышей кенгуру
Во Владимирской области задержали подозреваемого в краже детенышей кенгуру - РИА Новости, 02.10.2024
Во Владимирской области задержали подозреваемого в краже детенышей кенгуру
Подозреваемого в краже детенышей кенгуру из ярославского и калужского зоопарков задержали, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:59
2024-10-02T21:26
происшествия
ярославская область
калужская область
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Подозреваемого в краже детенышей кенгуру из ярославского и калужского зоопарков задержали, сообщил РИА Новости информированный источник.&quot;Подозреваемый задержан во Владимирской области правоохранительными органами Ярославской области. Один кенгуренок, тот, что помладше, вероятно, похищенный в Калужской области, погиб&quot;, — рассказал он.Собеседник агентства не смог уточнить, все ли три похищенных кенгуренка были при мужчине во время задержания.В понедельник полиция Ярославской области возбудила уголовное дело из-за похищения кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе учреждения уточнили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области — там из зоопарка в Жуковском районе в ночь на 30 октября похитили двух детенышей кенгуру.
https://ria.ru/20241002/jaroslavl-1975994329.html
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происшествия, ярославская область, калужская область, ярославль
Происшествия, Ярославская область, Калужская область, Ярославль
Во Владимирской области задержали подозреваемого в краже детенышей кенгуру

Задержан подозреваемый в краже кенгуру из ярославского и калужского зоопарков

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Подозреваемого в краже детенышей кенгуру из ярославского и калужского зоопарков задержали, сообщил РИА Новости информированный источник.
«

"Подозреваемый задержан во Владимирской области правоохранительными органами Ярославской области. Один кенгуренок, тот, что помладше, вероятно, похищенный в Калужской области, погиб", — рассказал он.

Собеседник агентства не смог уточнить, все ли три похищенных кенгуренка были при мужчине во время задержания.
В понедельник полиция Ярославской области возбудила уголовное дело из-за похищения кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. В пресс-службе учреждения уточнили, что детеныша, скорее всего, похитили в ночь на 27 сентября.
Аналогичное дело завела полиция Калужской области — там из зоопарка в Жуковском районе в ночь на 30 октября похитили двух детенышей кенгуру.
Вольер в зоопарке Ярославля, откуда похитили кенгуренка - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В ярославском зоопарке рассказали подробности похищения кенгуренка
Вчера, 16:46
 
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